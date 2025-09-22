Madrid, puerta a más de 100 millones en becas para estudiar en el extranjero

Madrid se ha convertido en puerta consolidada para estudiar en el extranjero mediante el reparto de becas (especialmente deportivas) que permiten a jóvenes españoles matricularse en institutos y universidades otro lado del Atlántico y potenciar un modelo de éxito para su futuro en el mercado laboral. Según datos del INJUVE, los estudiantes con movilidad gozan de una tasa de paro un «23% menor» que aquellos que no salen fuera para completar sus estudios.

Una posibilidad, la de estudiar fuera, de la que podrán gozar chicos y chicas de entre 12 y 18 años los próximos días 26 y 27 de septiembre en Madrid gracias a la séptima edición del American Dream by Awex Education, el evento más recurrente y consolidado en becas y ayudas económicas con medias de más de 30.000 euros para matricularse en Highs Schools o Universidades en el extranjero.

Valoran más a los que estudian fuera

«Madrid se ha transformado en un imán para cazatalentos internacionales que quieren descubrir nuevos estudiantes que aporten sus habilidades académicas, deportivas o culturales a sus respectivos centros educativos. En otros países, y especialmente en Estados Unidos, hay una fuerte cultura de atraer chicos de todo el mundo para formarlos. España, y Madrid en concreto, sin duda, son una de sus mayores fuentes en la última década», comenta William Touchard, experto en educación internacional con más de 12 años de experiencia.

«Los datos son concluyentes y claros. Recientemente, un estudio oficial de la Comisión Europea que se realizó entre más de 77.000 encuestas en todo el continente demostró que los empleadores dan más posibilidades de trabajo e incluso puestos de mayor responsabilidad a aquellos trabajadores formados con experiencia internacional, porque consideran que mejora de forma clara el desarrollo de idiomas, la adaptabilidad a entornos complejos, el trabajo en equipo y la resolución de problemas. Todo eso se consigue gracias a la experiencia de estudiar fuera de nuestras fronteras y el modelo de educación internacional americano demuestra ser eficaz en este cometido», añade Touchard.

Becas y una media de 30.000 euros

En esta edición del American Dream se estiman que los participantes tendrán acceso a una bolsa completa de unos 2 millones de euros en becas de los más de 100 millones que ha repartido Awex Education durante su existencia, la gran mayoría concedidas a estudiantes que han pasado por sus eventos en Madrid, la región española que más becas acapara de todo el país. «Pagar parte de tu experiencia con tus talentos es mucho más satisfactorio», afirma Touchard.

Para esta edición del American Dream acudirán entidades como el Utah Tech University, The University of Kansas o el Florida International University, entre otros. Sólo por asistir, está garantizada una propuesta mínima de beca para todos los estudiantes que se inscriban y cumplan las condiciones.

Masterclass de Marcos Senna y Lampe

Estas universidades y High Schools no serán los únicos invitados de excepción para este acontecimiento que contará, como novedad en 2025, con sendas masterclass impartidas a los participantes por Marcos Senna, campeón de Europa con España en 2008 y ex jugador del Villarreal, o Macej Lampe, ex NBA y ex jugador del FC Barcelona y Real Madrid de baloncesto entre otros. Los dos compartirán sus conocimientos sobre maximizar el rendimiento para que los chicos y las chicas que acudan usen técnicas profesionales con las que implementar sus estudios.

El American Dream by Awex Education de 2025 se impartirá en tres formatos diferentes. El primero, el modelo más básico, tendrá lugar el 26 de septiembre, viernes en el centro de Madrid e incluye una Masterclass de Senna y Lampe, con la posibilidad de asistir, no sólo presencialmente, sino mediante la vía online.

El día 27 de septiembre, sábado, el programa se desarrolla con pruebas deportivas de fútbol, baloncesto y voleibol. Aquellos estudiantes que quieran probar con otro deporte o actividad cultural como puerta a lograr las becas, pueden hacerlo mediante la presentación de un currículum o vídeo personalizado.

Tras cada una de estas actividades, representantes de los High Schools y las Universidades de EEUU presentes en el acto ofrecerán a los estudiantes y sus familias una propuesta de beca personalizada para poder estudiar en América.