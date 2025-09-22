Luto en Aragón: muere a los 17 años Guillermo Hermosilla, futbolista y delegado del CD Villamayor

El fútbol aragonés vuelve a estar de luto tras confirmarse una noticia muy triste. Guillermo Hermosilla, futbolista y delegado del Club Deportivo Villamayor, falleció este sábado a los 17 años tras pelear durante mucho tiempo con una larga y grave enfermedad que finalmente le ha costado la vida.

«Con el corazón roto despedimos a nuestro jugador y delegado del juvenil Guillermo Hermosilla. Te sentiremos muy cerca… desde ahora seremos uno más en cada partido. Nuestro más sincero pésame a sus familiares y amigos. Vuela alto, Guillermo», escribe su club en un emotivo y desgarrador comunicado confirmando la noticia que nunca hubieran querido dar.

El entierro de Guillermo Hermosilla fue este domingo en localidad zaragozana y le entidad, lógicamente, suspendió el partido que tenía que disputar el Primera Juvenil contra La Muela. «Los que tenían que jugar son sus compañeros. No tenía sentido que se jugase y hemos considerado que lo más oportuno era aplazarlo», señalaban fuentes del CD Villamayor a El Heraldo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @cdvillamayor_



La Federación Aragonesa de Fútbol también ha mostrado su pesar a la familia del joven futbolista a través de un mensaje en X, antes Twitter. «Lamentamos profundamente el fallecimiento de Guillermo Hermosilla Murillo, jugador-delegado del CD Villamayor, a los 17 años. Trasladamos nuestras condolencias a sus padres, Javier y Clarisa, a su hermano, Eduardo, y a toda su familia y amigos», señalan.

Esta temporada, Guillermo ya no podía jugar debido a una larga enfermedad que se ha llevado su vida, de ahí que el club quisiera hacerle ficha de delegado para que pudiera estar cerca de sus amigos y compañeros, apoyando como siempre a su equipo a pesar de las dificultades de salud que tenía. Finalmente, el joven ha fallecido a causa de esa enfermedad y en su familia y en el club lloran su pérdida.