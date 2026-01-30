Luna de Nieve 2026: cuándo es, hora y cómo ver la Luna llena de febrero 2026

Llega la Luna llena de febrero de 2026: la Luna de Nieve iluminará el cielo este domingo 1 de febrero. La primera luna llena del año 2026, conocida como Luna de Nieve o Luna del Hambre, se producirá este domingo 1 de febrero y promete ofrecer un espectáculo celeste para astrónomos aficionados, románticos y practicantes de diversas creencias. Según el Observatorio Astronómico Nacional, el plenilunio alcanzará su punto máximo a las 23:09 horas, bajo la constelación de Leo, cuando la cara de la Luna quedará completamente iluminada por el Sol, marcando así la mitad del mes lunar. A partir de entonces, la Luna comenzará a disminuir de tamaño en su fase menguante.

Cómo observar la Luna llena

No es necesario disponer de telescopio para disfrutar de la Luna llena, ya que puede contemplarse a simple vista. Con prismáticos o un telescopio básico, se pueden apreciar detalles de su superficie, como cráteres y mares lunares.

Para una mejor observación, se recomienda:

Buscar un punto elevado , sin obstáculos en el horizonte.

, sin obstáculos en el horizonte. Alejarse de la contaminación lumínica , como luces de ciudades o carreteras.

, como luces de ciudades o carreteras. Llevar prismáticos para disfrutar de más detalles de su superficie.

¿Por qué se llama Luna de Nieve?

El nombre de Luna de Nieve proviene de la época del año en que suele nevar, y refleja una tradición ancestral de los nativos de Norteamérica, quienes bautizaron cada luna llena con un nombre relacionado con la naturaleza o la agricultura. Por la escasez de caza durante febrero, esta luna también recibió el sobrenombre de Luna del Hambre.

A principios del siglo XIX, el Farmer’s Almanac, un almanaque estadounidense especializado en predicciones agrícolas, adoptó estas denominaciones tribales, popularizando los nombres de las lunas llenas:

Enero: Luna del Lobo

Febrero: Luna de Nieve / Luna del Hambre

/ Luna del Hambre Marzo: Luna del Gusano

Abril: Luna Rosa

Mayo: Luna de las Flores

Junio: Luna de Fresa

Julio: Luna del Ciervo

Agosto: Luna del Esturión

Septiembre: Luna de la Cosecha

Octubre: Luna del Cazador

Noviembre: Luna del Castor

Diciembre: Luna Llena Fría

Fases de la Luna en febrero de 2026

Además de la Luna llena, el mes contará con otras fases lunares destacadas: