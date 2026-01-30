Luna de Nieve 2026: cuándo es, hora y cómo ver la Luna llena de febrero 2026
La Luna de Nieve o Luna del Hambre brillará el 1 de febrero bajo la constelación de Leo, ofreciendo un espectáculo
Llega la Luna llena de febrero de 2026: la Luna de Nieve iluminará el cielo este domingo 1 de febrero. La primera luna llena del año 2026, conocida como Luna de Nieve o Luna del Hambre, se producirá este domingo 1 de febrero y promete ofrecer un espectáculo celeste para astrónomos aficionados, románticos y practicantes de diversas creencias. Según el Observatorio Astronómico Nacional, el plenilunio alcanzará su punto máximo a las 23:09 horas, bajo la constelación de Leo, cuando la cara de la Luna quedará completamente iluminada por el Sol, marcando así la mitad del mes lunar. A partir de entonces, la Luna comenzará a disminuir de tamaño en su fase menguante.
Cómo observar la Luna llena
No es necesario disponer de telescopio para disfrutar de la Luna llena, ya que puede contemplarse a simple vista. Con prismáticos o un telescopio básico, se pueden apreciar detalles de su superficie, como cráteres y mares lunares.
Para una mejor observación, se recomienda:
- Buscar un punto elevado, sin obstáculos en el horizonte.
- Alejarse de la contaminación lumínica, como luces de ciudades o carreteras.
- Llevar prismáticos para disfrutar de más detalles de su superficie.
¿Por qué se llama Luna de Nieve?
El nombre de Luna de Nieve proviene de la época del año en que suele nevar, y refleja una tradición ancestral de los nativos de Norteamérica, quienes bautizaron cada luna llena con un nombre relacionado con la naturaleza o la agricultura. Por la escasez de caza durante febrero, esta luna también recibió el sobrenombre de Luna del Hambre.
A principios del siglo XIX, el Farmer’s Almanac, un almanaque estadounidense especializado en predicciones agrícolas, adoptó estas denominaciones tribales, popularizando los nombres de las lunas llenas:
- Enero: Luna del Lobo
- Febrero: Luna de Nieve / Luna del Hambre
- Marzo: Luna del Gusano
- Abril: Luna Rosa
- Mayo: Luna de las Flores
- Junio: Luna de Fresa
- Julio: Luna del Ciervo
- Agosto: Luna del Esturión
- Septiembre: Luna de la Cosecha
- Octubre: Luna del Cazador
- Noviembre: Luna del Castor
- Diciembre: Luna Llena Fría
Fases de la Luna en febrero de 2026
Además de la Luna llena, el mes contará con otras fases lunares destacadas:
- Domingo 1 de febrero: Luna Llena, constelación de Leo (23:09 horas).
- Lunes 9 de febrero: Cuarto Menguante, constelación de Escorpio (13:43 horas).
- Martes 17 de febrero: Luna Nueva, constelación de Acuario (13:01 horas).
- Martes 24 de febrero: Cuarto Creciente, constelación de Géminis (13:27 horas).
