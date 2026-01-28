La Luna en febrero de 2026: fases, encuentros y qué ver cada día

El mes de febrero del año 2026 será un mes perfecto para observar la Luna, ya que su ciclo transcurre en los cielos invernales que normalmente son más despejados. No habrá eclipses, sí existen, eso sí, encuentros con brillantes estrellas, y una fase muy iluminada.

Las cuatro fases

El ciclo lunar de febrero 2026 está bien definido. Estas son las fechas y horas clave (en Tiempo Universal, UTC):

Luna Llena (“Luna de Nieve”) . El 1 de febrero, a las 22:09 UTC (23:09 hora española). La Luna estará completamente iluminada.

. El 1 de febrero, a las 22:09 UTC (23:09 hora española). La Luna estará completamente iluminada. Cuarto menguante . El 9 de febrero, alrededor del mediodía UTC. La mitad izquierda se verá iluminada. La Luna saldrá tarde en la noche y será visible en las madrugadas.

. El 9 de febrero, alrededor del mediodía UTC. La mitad izquierda se verá iluminada. La Luna saldrá tarde en la noche y será visible en las madrugadas. Luna nueva . El 17 de febrero, a las 12:01 UTC (13:01 hora de España). La Luna estará alineada con el Sol y no será visible. Es la mejor noche para observar estrellas débiles y galaxias.

. El 17 de febrero, a las 12:01 UTC (13:01 hora de España). La Luna estará alineada con el Sol y no será visible. Es la mejor noche para observar estrellas débiles y galaxias. Cuarto creciente. El 24 de febrero, a las 12:28 UTC (13:28 hora de España). La mitad derecha se verá iluminada. Es una fase perfecta para observar detalles lunares al atardecer.

Los momentos más destacados

Habrá varios momentos destacados a lo largo del mes de febrero de 2026, en los que la Luna será protagonista.

Del 1 al 3 de febrero

La Luna Llena del día 1 es el gran espectáculo. Esa misma tarde, ya antes de desaparecer por el horizonte, el cúmulo del Pesebre habrá pasado sumamente cerca, un bonito grupo de estrellitas. Las noches del 2 y 3 de febrero, la Luna se encuentra con Régulus, la estrella más brillante de la constelación de Leo que se verá como un punto azul-blanco muy cerca de nuestra Luna. Del 4 al 8 de febrero La Luna sale cada noche un poco más tarde, lo que permite disfrutar de las primeras horas de la tarde con un cielo oscuro. Es un tiempo muy bueno para usar telescopio o binoculares, porque la luz del Sol ilumina los cráteres y las montañas lunares muy al bies, con lo que se forman sombras largas que resaltan el relieve.9 de febrero

Se ve exactamente la mitad del disco lunar iluminado. Perfecto, podemos estudiar los grandes cráteres del sur de la Luna (Tycho y Clavius) que se ven en la luz más hermosa. Del 10 al 16 de febrero: la Luna aparecerá en la segunda parte de la noche iluminando el amanecer con una línea delgada de luz; es el momento perfecto para los observadores de la mañana.

17 de febrero: la Luna no es visible. Esta noche es para la visión de cielo profundo, especialmente si tienes un lugar sin contaminación lumínica; podrás ver la Vía Láctea, nebulosas y cúmulos estelares ocultos por el brillo de la Luna.18 de febrero

Unos 30 a 45 minutos después de la puesta del Sol, mira hacia el oeste con un horizonte despejado. Busca una Luna finísima, como una uña brillante. Justo a su lado, muy bajo, estará el escurridizo planeta Mercurio. Usar binoculares te ayudará mucho en esta búsqueda.

Del 19 al 23 de febrero

La Luna crece cada noche y se aleja del horizonte al atardecer. Es la época perfecta para apreciar el fenómeno de “luz cenicienta”. O sea, la parte oscura de la Luna se ilumina suavemente por la luz del Sol reflejada en la Tierra.

24 de febrero

Es una fase perfecta para la observación con telescopio. La línea del terminador (la que divide el hemisferio iluminado del hemisferio oscuro) revela un nuevo conjunto de cráteres y cordilleras. La Luna es visible durante la primera mitad de la noche.

Del 25 al 28 de febrero

La Luna, en fase gibosa creciente, ilumina las primeras horas de la noche. Su brillo va en aumento, pero aún se pueden ver detalles en su superficie. El 28 de febrero se repetirá, aunque menos cercano, el encuentro con el cúmulo del Pesebre, cerrando el ciclo del mes.

Consejos prácticos para la observación lunar

Observar la Luna es una de esas cosas que parecen sencillas, pero que pueden enganchar muchísimo.

Elige bien la fase lunar

Mucha gente piensa que la Luna llena es la mejor opción, pero en realidad no siempre lo es. Sí, es impresionante, pero los detalles se ven mejor cuando la Luna está en fase creciente o menguante. En esos momentos, la línea que separa la luz de la sombra hace que los cráteres y montañas destaquen mucho más.

Busca un buen sitio y un buen momento

Aunque vivas en ciudad, puedes observar la Luna sin problema. Aun así, intenta alejarte de luces directas como farolas o focos. Otro truco importante es observarla cuando esté alta en el cielo.

Empieza poco a poco

A simple vista ya se pueden distinguir zonas oscuras, los famosos “mares” lunares, y seguir claramente las fases. Con unos prismáticos la experiencia mejora bastante, y no hace falta irse a grandes aumentos. Si usas telescopio, recuerda: más aumento no siempre significa mejor imagen.

Cuida tus ojos

La Luna puede ser más brillante de lo que imaginas, sobre todo con telescopio. Usar un filtro lunar o bajar los aumentos ayuda mucho. También viene bien tomarse unos minutos para acostumbrar la vista antes de ponerse a observar con calma.

Ten paciencia, la atmósfera no siempre colabora. Habrá momentos en los que la imagen tiemble, pero si esperas, suelen aparecer segundos de gran nitidez.

