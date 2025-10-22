Esto es lo que dice la ley sobre tu sueldo si el cambio de hora de 2025 te pilla trabajando

El cambio de hora está a punto de llegar y ya queda nada para entrar en el horario de invierno. Será la madrugada del sábado 25 de octubre al domingo 26 dcuando los relojes se atrasen y a las 3:00 sean las 2:00. Pero, ¿qué pasa con los trabajadores con horarios nocturnos durante esa jornada? ¿Trabajarán una hora más por el cambio de hora, cobrarán más o todo quedará igual?

Los trabajadores pasarán una hora más trabajando. Por lo tanto, el cambio de hora les puede afectar a su sueldo. Todo va a depender si el trabajador tiene un contrato temporal o no: los trabajadores que tengan un contrato indefinido o temporal de un año o más compensan la hora extra que hacen durante la noche que se realice el otro cambio de hora, en el que el reloj se atrasa.

¿Por qué se cambia de hora y desde cuándo?

Cunado una mañana de verano de 1905, en la que el constructor británico William Willett paseaba a caballo por los suburbios de Londres, se le ocurrió que había que hacer algo con el desperdicio del sol matinal, mientras pasaba casa tras casa con las persianas cerradas. Dos años más tarde en 1907 publicó The Waste of Daylight (El malgasto de la luz del día, en español), que llamó la atención del Parlamento.

Benjamin Franklin, entonces, embajador estadounidense en Francia, se planteó la cantidad de energía que se perdía cuando por las mañanas temprano alumbraba mucho el sol y luego, hacia las seis de la tarde, se tenían que encender las velas para poder continuar con el día a día. Entonces, el político redactó una carta para el diario parisino The Journal en el que detallaba una serie de medidas con las que comenzar a ahorrar energía, que se consideran el embrión de lo con el tiempo se convirtió en el primer cambio de hora.

¿Se adelanta o se retrasa el reloj?

Esta es un de las dudas más comunes cuando llega el cambio de hora, bien sea el de verano o el de invierno. Pues bien, ahora en marzo lo que haremos será adelantar los relojes una hora lo que implica que vamos a dormir una hora menos pero que va a anochecer más tarde, por lo que tendremos una hora más de luz para disfrutar.