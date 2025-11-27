Las lluvias fuertes y el frío invernal vuelven a España: mucho cuidado en estas zonas

Después de varios días marcados por el frío, la inestabilidad y las lluvias en gran parte de España, el tiempo dará una tregua y regresará la estabilidad atmosférica. La llegada de un área de altas presiones por el oeste favorecerá cielos despejados y un ambiente mucho más tranquilo desde este miércoles en la mayor parte de la península, según indica la AEMET. Sin embargo, esta mejoría será temporal, porque un nuevo episodio de lluvias volverá a afectar a España a finales de semana.

Pese al cambio de tendencia, se registraron chubascos débiles durante la jornada de ayer en el Cantábrico, el alto Ebro, el norte de Galicia, zonas de la Meseta y áreas de los Pirineos, aunque han ido remitiendo con el paso de las horas. En Menorca y Mallorca también se esperan precipitaciones, con posibilidad de granizo ocasional y alguna tormenta puntual.

La estabilidad meteorológica comenzará a reforzarse en la península en las próximas horas gracias a la entrada de un sistema de altas presiones. Este anticiclón se impondrá desde este jueves, dejando cielos despejados o poco nubosos en gran parte del país. No obstante, algunas zonas mantendrán abundante nubosidad y podrían registrar precipitaciones débiles, aunque mucho más moderadas que en jornadas anteriores.

Lluvias en gran parte de la Península

Aun con ese escenario más tranquilo, la AEMET prevé que durante las próximas horas persistan lluvias ocasionales en el norte de Galicia, el alto Ebro, la Cordillera Ibérica, el Cantábrico y los Pirineos. En las áreas de montaña, estos chubascos podrían ser en forma de nieve, especialmente en cotas elevadas del Pirineo. También se esperan lluvias puntuales en Menorca y, de manera más aislada, en Mallorca.

La situación estable se mantendrá, en principio, hasta el viernes 28 en la mayor parte de la península. Ese día continuará el tiempo anticiclónico, pero los cielos comenzarán a cubrirse por el oeste conforme avance un nuevo frente atlántico. Esto provocará precipitaciones en Galicia y en el Cantábrico, sin descartar que se extiendan de forma débil al sur y al entorno del Pirineo. En Baleares, además, podrían registrarse nuevos chubascos aislados antes del inicio del fin de semana.

Lluvia y frío durante el fin de semana

De cara al tramo final de la semana, la AEMET anticipa el regreso de las lluvias intensas en algunos puntos del país. El sábado 29, la llegada de otro frente dejará chubascos frecuentes en el noroeste peninsular, que se irán desplazando hacia otras zonas del norte. Ya el domingo, también se prevén precipitaciones en el litoral catalán y en Baleares, completando un fin de semana marcado nuevamente por el mal tiempo.