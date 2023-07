Liberan a una perra atascada entre dos edificios: nadie sabe cómo acabó ahí

Los bomberos de la ciudad de Los Ángeles rescataron a una perra que quedó atrapada en un pequeño espacio entre dos edificios. Así lo manifestó el portavoz del departamento que dijo que el can, llamado Ziggi, se introdujo allí aparentemente porque se asustó con fuegos artificiales.

El hecho, que ocurrió este miércoles, fue publicado por el servicio de bomberos de la ciudad norteamericana en sus redes sociales donde compartieron unas serie de fotos que muestran el complicado trabajo que tuvieron que realizar para liberar al animal. «Parecía que estaba emparedada», indicó uno de los miembros de la brigada.

«Ziggi estaba atrapada allí y me asusté mucho», dijo el dueño de la perra, Barry Koven, a la cadena de televisión local KTLA-TV .»La levantamos y luego volvió a caerse. Pensé que la iba a perder. Ella me trae mucha felicidad. No merecía morir en una pared», dijo.

El departamento de bomberos también publicó un mensaje explicando el suceso. «Los bomberos ayudaron a un hombre a recuperar a su amada mascota. El gran canino quedó atrapado en un espacio estrecho entre dos edificios el miércoles por la tarde. Se cree que el perro se quedó atrapado durante la noche, después de intentar huir de los sonidos de los fuegos artificiales. Los bomberos se dieron cuenta del perro atrapado, mientras terminaban con una respuesta médica cercana. Afortunadamente, los bomberos pudieron recuperar al perro de manera segura, que aparentemente no presentaba lesiones».

Perros y fuegos artificiales

Los perros son muy sensibles a los ruidos, no hay que olvidar que nosotros podemos escuchar sonidos de hasta 20.000 hertzios, mientras que los canes tienen un alcance auditivo de hasta 50.000 hertzios. Teniendo esto en cuenta, conviene conocer una serie de consejos para tranquilizar al perro si está asustado por petardos o fuegos artificiales.

Espacio cómodo y tranquilo

Lo primero que tienes que hacer es crear un espacio en el que él se sienta cómodo y tranquilo en casa, lo más alejado posible de las ventanas. Lo ideal es que pongas su cama junto a sus juguetes, y también que tenga el comedero y el bebedero cerca.

Cariño

En la noche de San Juan debes estar muy pendiente de tu perro, sobre todo si la habitación que le has asignado para que esté allí mientras duren los petardos y los fuegos artificiales es desconocida para él. Dale algún premio, acaríciale, juega con él, dale sus juguetes favoritos…

No a las ataduras

Y, por último, cabe señalar que atar a los animales de compañía no es en absoluto bueno para ellos. Aunque pueda parecer una buena idea para que no se escapen, lo cierto es que les genera mucho estrés. Lo mejor es crear un espacio seguro dentro de casa.

Estos son los principales consejos que debes tener en cuenta para evitar que tu perro sufra ansiedad con los petardos y los fuegos artificiales de San Juan. Los veterinarios señalan que es fundamental que los canes se sientan protegidos, y para ello no hay nada más efectivo que acariciarle. Por lo tanto, identifica la zona en la que tu mascota se siente segura y protegida, refuérzala y acompáñala.