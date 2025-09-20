Lalla Salma, la ‘princesa fantasma’, reaparece en hospital de Fez

Lalla Salma, bautizada por medios internacionales como la princesa fantasma, ha vuelto a aparecer públicamente después de meses de ausencia mediática. Desde su separación del rey de Marruecos, Mohamed VI, su vida ha estado marcada por el hermetismo y la discreción, lo que ha alimentado rumores y especulaciones sobre su paradero y sus actividades. Su visita al Hospital Universitario Hassan II de Fez ha generado gran interés, ya que la ex consorte regresó a la ciudad que la vio crecer y en la que comenzó a consolidar su imagen pública.

El público y los medios han mostrado especial curiosidad por esta aparición, debido a la combinación de su popularidad histórica y el misterio que rodea su vida tras abandonar el Palacio Real. La ausencia de fotos oficiales durante la visita, una práctica habitual desde su separación, ha reforzado la percepción de secretismo en torno a sus actividades.

Icono de Marruecos y de Europa

Lalla Salma estuvo casada con Mohamed VI durante 16 años, desde 2002 hasta 2018. Durante ese tiempo se convirtió en una de las consortes más destacadas de Europa, debido a su elegancia, estilo y gran proyección internacional. Fue la primera esposa del monarca en asumir un papel público activo, participando en campañas de salud, educación y respaldo a la mujer, lo que la ha transformado en un modelo a seguir dentro y fuera de Marruecos.

Su función pionera ha incluido la promoción de la vacunación, la educación de niñas y jóvenes, y la sensibilización sobre enfermedades como el cáncer, donde se convirtió en referente internacional. Sin embargo, tras su separación, su vida ha vuelto a la discreción, generando especulaciones sobre un posible traslado a Estados Unidos o tensiones con el rey, ninguno de los cuales ha sido confirmado oficialmente.

Visita al Hospital Hassan II

El 16 de septiembre, Lalla Salma ha visitado el Hospital Universitario Hassan II de Fez, permaneciendo allí desde las 15:30 hasta las 19:00. La prensa local ha destacado que ha mostrado cercanía con los pacientes y el personal sanitario, interesándose por cada caso y escuchando de manera directa sus necesidades.

Durante la visita, ha recorrido la Casa de la Vida y la zona de hematología para adultos y niños, uno de los departamentos más importantes del país en la lucha contra el cáncer. Lalla Salma ha hablado con las familias, supervisado programas de apoyo hospitalario y participado en consultas informales, demostrando un conocimiento profundo de la labor de los equipos médicos y del funcionamiento de la institución.

Fundación Lalla Salma

La visita se enmarca dentro de las actividades de la Fundación Lalla Salma, creada por la propia ex consorte para prevenir, estudiar y tratar el cáncer en Marruecos. Desde su creación, la Fundación ha desempeñado un papel clave en campañas de concienciación, diagnóstico temprano, formación de personal médico y financiación de tratamientos oncológicos para pacientes con recursos limitados.

Entre sus logros más destacados se incluyen la aplicación de programas de detección temprana del cáncer de mama y cervical, el desarrollo de unidades de hematología pediátrica y la colaboración con hospitales internacionales para fortalecer capacidades locales. La reaparición de Lalla Salma refuerza su compromiso con estas iniciativas y demuestra que su influencia va más allá de la esfera real, incidiendo directamente en la sociedad.

Respaldo del Palacio Real

La visita de Lalla Salma ha contado con el respaldo del Palacio Real, lo que ha sugerido que Mohamed VI estaba al tanto y de acuerdo con la iniciativa. Sin embargo, no se ha dado cobertura mediática al acto, manteniendo la discreción que caracteriza a la ex consorte desde su separación.

Medios marroquíes y europeos han destacado que la princesa fantasma retoma así una de las causas más emblemáticas de su etapa como primera dama: la lucha contra el cáncer.

Últimas apariciones de Lalla Salma

Las últimas imágenes de Lalla Salma son del verano pasado, cuando estuvo de unas vacaciones en Mikonos junto a sus hijos: el príncipe heredero Moulay El Hassan y la princesa Lalla Khadija.

Esos días se hicieron virales unas imágenes en Miconos (Grecia) con sus dos hijos, el príncipe heredero Moulay El Hassan y la princesa Lalla Khadija. Desde hace algunos años, la vida secreta de la princesa Lalla Salma de Marruecos es materia de fantasías. Se ha especulado con que estaba muerta y después secuestrada. La ex esposa del rey Mohamed VI, madre de sus dos hijos, ha estado alejada de los focos desde 2017, con la excepción de una breve aparición en 2019. La vida privada de Mohamed VI y su familia siempre ha estado rodeada de secretismo, que da cuenta sobre su vida con escuetos comunicados, como el que recientemente se emitió tras la muerte de la madre del rey Mohamed VI de Marruecos al fallecer a los 78 años, la princesa Lalla Latifa, segunda esposa del rey Hasán II.