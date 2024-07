La princesa Lalla Salma, vista en Mykonos junto a sus dos hijos

La princesa Lalla Salma ha reaparecido en Mykonos. La ex mujer del rey Mohamed VI lleva una vida completamente ajena a la corte y caracterizada por el hermetismo desde que se conociera su separación del monarca de Marruecos. Lalla Salma apenas se deja ver en público y mucho menos se tienen noticias de su vida. Sin embargo, en ocasiones puntuales se filtra algún detalle, como ha ocurrido en esta ocasión.

La princesa ha sido vista disfrutando de unos días de vacaciones en la isla griega en compañía de sus dos hijos, el príncipe heredero Moulay Hassan y la princesa Lalla Khadija. Tal como han apuntado varios medios, la ex mujer del rey de Marruecos llegó a la isla junto a sus dos hijos en medio de un gran despliegue de seguridad. De hecho, ha sido precisamente esto lo que ha llamado la atención de algunos reporteros, acostumbrados a la presencia de celebrities en la isla. En un vídeo que se ha difundido en las redes sociales y a través de un canal local se puede ver a la princesa, vestida con una blusa en tonos beis y dorados y una chaqueta roja, al lado de su hijo mayor, que viste de negro.

Lalla Salma, con el rey Mohamed VI en 2004. (Foto: Gtres)

No han trascendido los motivos por los que la ex mujer del rey Mohamed VI ha viajado a Mykonos, sobre todo, teniendo en cuenta que hace unos días falleció la que era su suegra, la madre del monarca. No obstante, lo que más ha llamado la atención es que las cámaras la hayan podido captar con tanta naturalidad, ya que, en los últimos años, sus apariciones públicas han sido muy escasas. Tanto es así que se ha llegado a hablar de ella como la ‘princesa fantasma’, por el hermetismo en torno a su figura y por las pocas veces en las que se la ha podido ver desde su separación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de All about Arab Royals 👑 (@allaboutarabroyals)

Exclusivas vacaciones

Según han informado medios locales, la ex del rey de Marruecos llegó a Mykonos en un avión comercial, y no en un vuelo de la Casa Real, a pesar del despliegue de escoltas que acompañaba a la princesa y sus hijos. Hay que tener en cuenta que, más allá de su figura, la princesa viajaba con sus hijos y que el mayor de ellos es el actual heredero al trono, por lo que las medidas de seguridad son lógicas a este respecto. Además de la seguridad, la familia llevaba una considerable cantidad de equipaje, que incluía elementos para decorar la villa en la que iba a pasar sus vacaciones.

Lalla Salma, en 2014 con la Reina Letizia. (Foto: Gtres)

Tal como ha publicado Atenas Magazine, la princesa Lalla Salma posee una villa en la isla de Kea, que adquirió en el año 2017. Una villa situada en una zona muy popular entre las celebrities, y que habría costado cerca de cuatro millones de euros. La casa está rodeada por un gran jardín y cuenta con una espléndida piscina con vistas al mar. De hecho, no es extraño que la Familia Real de Marruecos aproveche las vacaciones para viajar a Grecia, es más, incluso el propio Mohamed VI ha estado en alguna ocasión en el país disfrutando de unos días de relax. Por ejemplo, en 2015, Greek Reporter publicó que el monarca y su entonces esposa habían estado de vacaciones durante una semana en la zona de Elis, en una escapada que costó cerca de cinco millones de euros.