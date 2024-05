Kiko Rivera no se calla: todo lo que no sabíamos sobre sus pasadas adicciones

Kiko Rivera dio un paso muy importante en 2019 al anunciar que había sido adicto. El músico entró a concursar en ‘Gran Hermano Dúo’ y desveló los detalles de una de las etapas más complicadas de su vida, aunque todavía quedan muchos detalles por descubrir y ha decidido sacarlo todo a la luz. Recordemos que en su momento fue completamente honesto y aseguró: «Te voy a ser sincero. No lo he dicho nunca, pero en un determinado momento de mi vida… y de ahí viene en gran parte mi depresión, estuve con adicción a las drogas. Lo pasé muy mal, tenía una juntera muy mala. Todos esos bajones yo pensaba que se iban a solucionar con eso».

Kiko Rivera promete que tuvo problemas de salud mental relacionados con sus malos hábitos. «Consumía hachís y marihuana a diario. También cocaína. Estaba enganchado, pero gracias a mi mujer y a mi madre y a mis amigos de verdad, he conseguido salir de ese mundo. No quería despedirme sin decirle a la gente que se puede salir y que eso es muy malo. Solo trae problemas y gracias a Dios y a ellas pude salir». Con el paso del tiempo aseguró que Isabel Pantoja no se había hecho responsable de este conflicto. Cambió su versión e insistió en que la única persona que no le había dado la espalda era Irene Rosales.

Ha pasado un tiempo desde entonces y el público todavía tiene muchas dudas. «Gracias a Irene soy una persona nueva y feliz. Se lo agradeceré eternamente a las dos, hasta el día en que me muera. Me han hecho ver la vida de otra manera», declaró justo después de confesar que había sido adicto. El DJ continúa su matrimonio con la modelo, a pesar de que en muchas ocasiones se ha rumoreado con una posible crisis. En las últimas horas el hijo de Isabel Pantoja se ha convertido en tendencia a raíz de unas declaraciones que ha dado en ‘Late Xou’, programa presentado por Marc Giró.

Kiko Rivera abre su corazón

En su momento Kiko Rivera contó con el apoyo de Jorge Javier Vázquez. El presentador le animó a compartir su experiencia porque es una persona pública y su testimonio podía servir de fuente de inspiración para mucha gente. «A partir de ahora te vas a sentir muy libre y muy feliz. Se acaban años de especulaciones. Solo tú puedes decidir cuando es el momento de contarlo», le dijo el catalán durante una gala de ‘GH Dúo’.

«Has luchado muchos años para superarlo. Es como si te quitaras un peso de encima, porque estás luchando contra algo que en estos momentos está sufriendo muchísima gente en este país, que te está viendo y está pensando: Si el ha salido, ¿por qué yo no?» Kiko Rivera le dio la razón y se comprometió a no esconderse más, por eso ha vuelto a hablar del tema con Marc Giró.

El catalán supo conducir la entrevista en un tono muy acertado. Empezó haciendo bromas a su invitado, preguntándole si se sentía cómodo estando en el sofá, dando a entender si sus discusiones con Irene Rosales terminaban con él fuera de la habitación conyugal. «A mí me gusta dormir en el sofá, me gusta dormir mucho en el sofá. Yo hace como 12 años aproximadamente estuve en ‘Supervivientes’, ese maravilloso programa. Lo pasé muy mal, no volvería ni de visita, pero aprendí a dormir en cualquier sitio», respondió Kiko sin ningún tapujo.

Lo más complicado del trabajo de Kiko Rivera

Kiko Rivera está centrado en su faceta como compositor y cantante y ha lanzado una nueva canción llamada ‘Malibú’. Le ha dado una entrevista a Marc Giró para promocionar este tema y le ha reconocido que su trabajo es bastante complejo, sobre todo teniendo en cuenta su pasado. Hace unos años era adicto y ahora tiene que exponerse a ciertas situaciones que podrían poner en peligro su recuperación.

«Quiero que la gente entienda que para mí es muy difícil, que me dedico a la noche. Aguanto y cuando veo que sale el demonio, porque el demonio sale, para el hotel. Intento no beber alcohol, el problema es el alcohol», explica.

El hijo de Isabel Pantoja no es el único famoso que ha tenido conflictos de este estilo. Debemos tener en cuenta el caso de Sofía Cristo, quien curiosamente también se dedica al mundo de la noche. Ella también es DJ y protagoniza grandes espectáculos. En su momento dio un paso adelante para reconocer que era adicta y se puso en tratamiento. Su recuperación ha sido todo un éxito y ahora ayuda a mucha gente a salir de la oscuridad para poder emprender una nueva vida.