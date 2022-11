Los jóvenes de 18 a 21 años son los más permisivos con el maltrato a la mujer

Los jóvenes de entre 18 a 21 años son el grupo de edad más tolerante con ciertas conductas asociadas al maltrato. Así lo concluye el III Macroestudio de Violencia de Género “Tolerancia Cero”, realizado por tercer año consecutivo por la Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias, dentro de su iniciativa de sensibilización “Contra el maltrato, tolerancia cero” y difundido coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que será mañana, 25 de noviembre. De acuerdo con este macroestudio, casi un 20% de la franja de edad de 18 a 21 años no cree que golpear a su pareja tras una discusión, insultarla o controlarle el móvil sea violencia de género. Un porcentaje que duplica el que se registra en el resto de grupos de edad.

El estudio se ha realizado en octubre de 2022 contando con las opiniones de 6.275 personas y ofrece una fotografía de la percepción de la población sobre la violencia de género y su evolución en los últimos dos años. Por primera vez, el macroestudio “Tolerancia Cero” ha segregado la franja de edad de los jóvenes en dos: de 18 a 21 años y de 22 a 34, arrojando resultados dispares entre ambos colectivos etarios.

Preguntados sobre determinadas conductas que pueden ser consideradas violencia de género, entre las personas de entre 18 y 21 años un 16,9% cree que golpear a tu pareja no lo es (cuando la media entre la población general está en un 6,71%). Además, un 17,13% considera que insultar a tu pareja no es una forma de maltrato (frente al 8,35% de la población general), mientras que un 15,51% cree que amenazar tampoco lo es (frente al 7,67% de la población general). Asimismo, un 21,53% cree que controlar el móvil no es una forma de ejercer violencia sobre la pareja (frente al 13,08% de la población en su conjunto).

Si nos ceñimos a los hombres de entre 18 y 21 años, los porcentajes se disparan: golpear no es violencia para el 21,16% (11,58% de las mujeres), insultar a la pareja no lo es para el 22,41% (10% de las mujeres), amenazar no se considera maltrato para el 20,75% (8,42% de las mujeres) y controlar el móvil no lo es para uno de cada cuatro hombres de menos de 21 años (24,48%; frente a un 17,89% de las mujeres de menos de entre 18 y 21 años).

Conocimiento de casos cercanos

Casi la mitad de los encuestados (46%) conocen un caso cercano de violencia de género. Entre las mujeres (53%) y los jóvenes de 18 a 21 años (51%) se conocen más casos que entre los mayores de 55 años (38%). El 78% de la población opina que el problema de la violencia de género está bastante o muy extendido y un 42,4% opina que hay más casos que antes.

Al 61% de la población le parece que la violencia de género es inaceptable, un porcentaje que implica que todavía hay un 28% para el que solo es evitable en determinados casos y un 11% cree que es inevitable. Destaca la diferencia de percepción entre jóvenes y mayores de 55 años en la tolerancia ante la violencia de género: inaceptable para el 50% de los jóvenes de 18 a 21 años frente al 71% en mayores de 55 años.

Seis de cada diez consultados consideran que cualquier persona, independientemente de su edad o nivel social, es susceptible de sufrir o ejercer violencia de género, si bien los jóvenes y las personas con bajo nivel educativo son los colectivos más vulnerables para los encuestados en general. Llama la atención que los jóvenes opinan de ellos mismos que son un colectivo muy vulnerable a esta lacra y, de hecho, un 46% de los jóvenes de 18 a 21 años creen que su grupo de edad es el colectivo más propenso a sufrir o ejercer esta forma de violencia.

Influencia de las redes

Sobre el impacto que han podido tener determinadas conductas o tendencias en la población más joven, nueve de cada diez personas (91%) considera que las redes sociales y las nuevas tecnologías han contribuido a generar nuevas formas de violencia de género entre los jóvenes. En este caso, los jóvenes están de acuerdo, pues un porcentaje idéntico (91%) cree que las formas de comunicación actuales han propiciado nuevas formas de ejercer control y violencia sobre la pareja.

Machismo

La población considera el machismo como la causa principal para que haya violencia de género (43,5%), seguida a una distancia considerable de la educación (26%). El machismo se eleva al 45,1% entre los jóvenes de 18 a 21 años, mientras que en este grupo de edad la educación desciende al 23,2%.

En este sentido, el 78% del total de la población censura las actitudes y bromas machistas por considerarlas que son el caldo de cultivo para la violencia de género.

Un porcentaje que sube al 83% entre las mujeres y desciende al 73% en los hombres y en los jóvenes de 18 a 21 años (68%).

Denuncias y ayudas

Un 73,7% de la población cree que las víctimas no denuncian por miedo al agresor, un 50,6% piensa que es por dependencia económica y un 50,5% por los hijos. Casi 4 de cada 10 cree que no lo hacen porque han normalizado el maltrato en sus vidas. La ayuda psicológica (69%) junto con el teléfono de denuncia (59%) y la orden de alejamiento (44,5%) son las tres medidas más conocidas por los encuestados.

Dominantes, agresivos, con baja autoestima (65,4%) y manipuladores (63,4%) son las principales características que se le atribuye al agresor junto con problemas de alcohol y drogas (41,8%).

Por otra parte, también con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Antena 3 emite esta noche el ‘Especial informativo. Contra el maltrato’, presentado por Esther Vaquero y producido por Antena 3 Noticias, que incidirá en las historias de superación de mujeres que han rehecho su vida tras sufrir algunas de las agresiones más duras en violencia de género y abordará en profundidad los datos del III Macroestudio de Violencia de Género ‘Tolerancia Cero’.

Casos como el de Emma Larreta o Noelia Mínguez, que fueron brutalmente maltratadas o el de Patxi, víctima de una cruel paliza por defender a una mujer, serán abordados en el programa, que contará, asimismo, con la presencia de diversos expertos: la psicóloga Natalia Ortega; el director general de la Fundación Mutua Madrileña, Lorenzo Cooklin; y especialistas policiales, entre otros.

La Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias pusieron en marcha en noviembre de 2015, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, la acción de Responsabilidad Corporativa ‘Contra el maltrato, Tolerancia Cero’.

En estos siete años, ha recibido numerosas distinciones por parte del Gobierno de España y de varias comunidades autónomas, entre las que destaca la concedida en 2017 por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por su trabajo en la lucha contra la violencia de género. Asimismo, ha sido reconocida por ONU Mujeres como caso de éxito a la hora de abordar una problemática social por un medio.

La iniciativa se enmarca en el compromiso de Mutua Madrileña con la igualdad de la mujer en todos los ámbitos y, especialmente, en la línea de actuación de la Fundación Mutua Madrileña contra la violencia de género, iniciada en 2012, que se desarrolla también en el ámbito de la atención y ayudas a las víctimas y sus hijos a través de diferentes programas.

Con la misma vocación de todas las acciones sociales que emprende Atresmedia TV (‘Ponle Freno’, ‘Constantes y Vitales’, ‘Objetivo Bienestar’, ‘Hazte Eco’, ‘Crea Cultura’ y ‘Levanta la cabeza’) y consciente de la capacidad de transformación que tienen los medios de comunicación, como han demostrado otras grandes campañas de Responsabilidad Corporativa del Grupo, esta iniciativa busca traspasar las pantallas y las ondas para conseguir objetivos tangibles en la sociedad, así como implicación y protagonismo dentro de la agenda de las instituciones.