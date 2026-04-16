Jorge Rey confirma que vuelve una DANA a España y ya hay fecha para lo peor: «Tormentas por todo…»

Lo peor podría estar por llegar, Jorge Rey confirma que vuelve una DANA a España y ya hay fecha para lo peor, tormentas que parece que llegarán en breve en estos puntos del país. Se adelanta de nuevo a la AEMET y no duda en darnos una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos harán enfrentarnos a una serie de cambios importantes. Sin duda alguna, tendremos que ver llegar una situación del todo inesperada que podría acabar generando más de una sorpresa.

Es hora de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en breve, con esta mirada puesta a una serie de detalles que podrían acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser la que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas que tenemos por delante. La DANA vuelve con fuerza y puede convertirse en la antesala de algo más, Jorge Rey no duda en apostar claramente por una situación que puede cambiarlo todo por momentos.

Tormentas por todo lo alto ya tienen fecha de regreso

Cuando pensábamos que el tiempo nos daba más de una sorpresa del todo inesperada, lo que nos estará enfrentando a un cambio de tendencia que puede ser esencial que tengamos en cuenta. Sobre todo, si tenemos en consideración lo que puede pasar en breve.

Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que miramos al fin de semana y estamos pendientes de una situación que puede complicarse por momentos. Será mejor que estemos pendientes de esta nueva DANA que pone los pelos de punta.

Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos acompañará en breve, con la mirada puesta a una serie de detalles que pueden convertirse en la antesala de algo más. Será el momento de tener en consideración todo lo que nos estará esperando en unos días en los que este detalle cuenta.

Es momento de apostar por este giro destacado de guion que, sin duda alguna, será el que nos afectará de lleno. En estos días en los que realmente cada elemento cuenta, la lluvia es un problema que puede marcar el curso de estos próximos días de una forma directa.

Confirma Jorge Rey que vuelve una DANA

Es importante estar preparados para la llegada de una DANA que puede cambiarlo todo, tenemos por delante una previsión del tiempo de Jorge Rey que ha afirmado en estos días que nos están esperando. Desde su canal de El Tiempo, no duda en apostar claramente por lo que llega a toda velocidad.

Estas lluvias abundantes que podemos tener en mente pueden convertirse en la antesala de algo más. Con un giro destacado que podría acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa en cuando al tiempo se refiere. Tocará conocer en primera persona lo que puede pasar en breve.

La AEMET parece que de momento nos libra de estas lluvias que pueden llegar en los próximos días: «Se prevé una situación de estabilidad dominada por las altas presiones en la mayor parte de la Península y Baleares, con cielos poco nubosos o despejados, excepto en el norte y oeste peninsular, predominando allí los cielos nubosos. No se descarta alguna precipitación débil en Galicia, remitiendo y despejando durante la tarde. Habrá nubosidad alta en la segunda mitad del día en el oeste y nubosidad de evolución en el interior. En Canarias, cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles en el norte de las islas de mayor relieve, poco nubosos o con intervalos de nubes altas en el resto. Probables brumas y nieblas matinales en regiones del cuadrante noroeste peninsular y algunas brumas y nieblas costeras en los litorales mediterráneos, más persistentes en Baleares. Aumento general de las temperaturas en toda la Península y Baleares. Únicamente descenderán las temperaturas máximas en el Cantábrico occidental y extremo sureste y las mínimas en el oeste de Galicia. En Canarias aumentarán las máximas, excepto en las islas más occidentales, siendo los aumentos mayores en zonas altas; mínimas sin cambios. Heladas débiles restringidas a cumbres del Pirineo».

El único fenómeno al que nos enfrentamos es el viento: «Viento en general flojo y de dirección variable en toda la Península y Baleares, que puede ser temporalmente moderado en algunas zonas de los litorales. Predominará la dirección norte en el Golfo de Cádiz y Cantábrico y la dirección sur en el Mediterráneo y un levante por la tarde en Alborán. Alisio moderado en Canarias con rachas puntualmente muy fuertes en zonas expuestas».

Por lo que, hasta este fin de semana parece que el tiempo nos dará un claro respiro, ante estos cambios que tenemos por delante.