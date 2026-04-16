Hoy, 16 de abril de 2026, la provincia de Bilbao se presenta con un cielo nuboso por la mañana, acompañado de brumas y nieblas. A medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a un ambiente más despejado, con temperaturas en ascenso. El viento será flojo y variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo gris con tímidos rayos de sol

El cielo de Bilbao se despereza lentamente esta mañana, con un manto gris que promete un día fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 24 grados, mientras el viento sopla suavemente desde el este a unos 5 km/h, creando una sensación térmica que podría llegar a ser más cálida. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, el ambiente se sentirá algo cargado, especialmente con una humedad que alcanzará el 100% en algunos momentos.

Ya por la tarde, el sol se asomará tímidamente, ofreciendo un respiro a la grisura matutina. Las temperaturas se mantendrán agradables, rondando los 22 grados y el viento seguirá siendo ligero. Con la puesta del sol a las 20:55, los bilbaínos podrán disfrutar de unas horas de luz que invitan a pasear, aunque el aire se sentirá un poco pesado. En resumen, un día que, aunque no promete sorpresas, nos regala la oportunidad de disfrutar de la belleza de la ciudad bajo un cielo cambiante.

Nubes amenazantes y viento fuerte en Baracaldo

La mañana en Baracaldo se presenta con un aire fresco y una atmósfera cargada de inestabilidad, donde las nubes grises se agrupan amenazantes en el horizonte. A medida que avanza el día, el viento comienza a soplar con fuerza, trayendo consigo la posibilidad de lluvias intensas que podrían alterar la rutina habitual de los baracaldeses.

A primera hora, las temperaturas rondan los 10 grados, pero a medida que el sol se eleva, se espera alcanzar una máxima de 23 grados. Sin embargo, la tarde traerá consigo un descenso térmico notable y una sensación térmica que podría caer hasta los 9 grados. Con ráfagas de viento que superan los 30 km/h y una humedad que puede llegar al 100%, es recomendable no olvidar el paraguas y estar preparados para un día de sorpresas.

Guecho: ambiente fresco y húmedo hoy

El día amanece en Guecho con un cielo parcialmente nublado y aunque la temperatura mínima ronda los 10°C, la sensación térmica puede llegar a ser más fresca. A medida que avanza la mañana, el termómetro se eleva hasta los 19°C y no se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable. Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100%, lo que generará una sensación de pesadez en el ambiente.

Por la tarde, el cielo seguirá parcialmente nublado y la temperatura máxima alcanzará los 20°C. Con una brisa suave de 5 km/h, el viento no será un inconveniente, aunque se prevén ráfagas de hasta 30 km/h. La jornada contará con aproximadamente 13 horas y 27 minutos de luz, ya que el sol saldrá a las 07:28 y se pondrá a las 20:55. En resumen, será un día fresco y húmedo, ideal para disfrutar al aire libre.

Santurce: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 9 y 21 grados. La brisa será suave, con vientos que alcanzarán los 5 km/h, lo que contribuirá a un ambiente agradable durante la jornada. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones.

Es un momento ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre. La tranquilidad del día invita a salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea para una caminata por el barrio o simplemente relajarse en un parque cercano.

Cielos nublados con posible sol en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos mayormente nublados, creando un ambiente fresco y algo gris. Las temperaturas rondan los 10 grados, lo que invita a abrigarse un poco al salir. A medida que avance el día, se espera que el tiempo mejore ligeramente, alcanzando una máxima de 25 grados por la tarde, aunque las nubes seguirán presentes. Es recomendable llevar una chaqueta ligera y disfrutar de un paseo al aire libre, ya que el sol podría asomarse entre las nubes.