Cielo poco nuboso y alguna bruma en el valle del Ebro marcan el día en toda la provincia de Zaragoza. Las temperaturas mínimas experimentan ligeros cambios, mientras que las máximas ascienden. El viento soplará moderado del noroeste, tendiendo a flojo al final de la jornada. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nublado con brisas suaves

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que apenas dejarán escapar algunos rayos de sol. Con temperaturas que oscilarán entre los 11 y los 27 grados, la sensación térmica podría llegar a ser más cálida, especialmente por la tarde. La humedad, que alcanzará niveles altos, hará que el ambiente se sienta algo pesado, pero no se prevén lluvias significativas, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente seco.

A medida que avance la jornada, el viento soplará con suavidad desde el este, aunque en algunos momentos podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h. Ya por la tarde, el cielo mantendrá su aspecto nublado, pero el sol se asomará tímidamente, ofreciendo un respiro antes de que se ponga a las 20:44. Con un total de más de 13 horas de luz, será un día propicio para disfrutar del aire libre, siempre con la precaución de la humedad que nos acompañará.

Calatayud: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. A medida que amanece, el viento comienza a soplar con fuerza, trayendo consigo un ambiente fresco y húmedo que invita a estar alerta. La temperatura oscila entre los 7 y 28 grados, mientras el cielo se cubre de un manto gris que podría dejar caer lluvias a lo largo del día.

Por la mañana, el viento se siente más intenso, con ráfagas que superan los 30 km/h, mientras que la sensación térmica puede descender hasta los 7 grados. A medida que avanza la tarde, la probabilidad de lluvia se mantiene alta, alcanzando el 100%. Es un día para no olvidar el paraguas y estar preparado para cambios bruscos en el tiempo.

Tarazona: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 24 grados. La mañana será mayormente despejada, mientras que por la tarde se espera un cielo ligeramente nublado. Aunque hay una leve brisa, no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día agradable.

Es un momento perfecto para salir a pasear y disfrutar de las actividades al aire libre. La temperatura templada y el ambiente tranquilo invitan a aprovechar el día, ya sea en un parque o simplemente dando un paseo por la ciudad.