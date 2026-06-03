Hoy en Zaragoza, la jornada se presenta con un cielo poco nuboso o despejado, donde las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios o incluso en ascenso. El viento soplará de forma suave del noroeste, moderándose ocasionalmente en la depresión del Ebro. En toda la provincia, disfrutarán de un día agradable, ideal para salir y disfrutar del aire libre. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y brisa fresca

El cielo se despereza lento sobre Zaragoza, mostrando un lienzo despejado que invita a disfrutar de la jornada. Con la salida del sol a las 06:31, el día comienza fresco, con temperaturas alrededor de 15°C y una sensación térmica que podría llegar a los 32°C conforme avance el sol. La brisa, que sopla desde el este a una velocidad moderada de 25 km/h, aportará un toque de frescura, aunque es mejor prepararse ante posibles rachas de viento que pueden acercarse a los 45 km/h.

Ya por la tarde, la temperatura ascenderá hasta los 30°C, dejando atrás la frescura matutina. A medida que las horas de luz se vayan acortando, con la puesta del sol programada a las 21:32, el ambiente se sentirá más cálido y pesadito, con una humedad que alcanzará el 75%. No se espera lluvia en ningún momento del día, lo que nos permitirá disfrutar de un tiempo radiante y sin sorpresas desagradables.

Calatayud: ambiente inestable con posibilidad de lluvia

El día en Calatayud amanece con una atmósfera densa y una suave brisa que anticipa cambios notables. Las nubes comenzaron a cubrir el cielo, mientras que los primeros rayos de sol se esforzaban por filtrarse entre la neblina que envuelve las calles. A medida que avanza la mañana, el paisaje se verá afectado por un viento fuerte que soplará del sur a 25 km/h, creando un efecto refrescante, pero inestable. La temperatura mínima se sitúa en 10 °C y la humedad alcanzará un máximo del 80 %, lo que provocará una sensación de calor notable durante el día.

En contraste, la tarde promete ser más intensa, con una máxima de 30 °C que puede sentirse abrumante, especialmente con la humedad elevada. Además, se prevén ráfagas de viento que superarán los 30 km/h, lo que podría generar algunas complicaciones. Con la probabilidad de lluvias, mejor llevar paraguas y estar preparado para cualquier cambio súbito en el tiempo.

Tarazona: cielos despejados y aire fresco

El tiempo se presentará tranquilo durante la mañana y la tarde, con cielos mayormente despejados y algunas nubes dispersas. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 28°C en horas de mayor calor, con un ligero aire que acompañará la jornada.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre, ya que las condiciones son favorables para llevar a cabo actividades cotidianas sin preocupaciones. Aprovechar el tiempo y respirar un poco de aire fresco puede ser una excelente manera de recargar energías.