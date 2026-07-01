El ‘pique’ entre Pablo Motos y Antonio Resines: «¿Soy yo o cada día tienes menos cuello?»

Este 1 de julio, El Hormiguero se ha despedido hasta septiembre con dos rostros muy queridos del cine español: Antonio Resines y Quim Gutiérrez. Los actores acuden al programa para promocionar Haciendo amigos, su nueva película, que llegará a los cines el próximo 10 de julio. En la comedia dan vida a dos atracadores de poca monta que, en plena huida tras asaltar una joyería, se ven obligados a esconderse en el autobús de un grupo de personas con discapacidad, dando pie a todo tipo de situaciones disparatadas.

La de Resines ha sido su décima visita a El Hormiguero, por lo que el programa le dio la tarjeta platino y emitió un vídeo de sus mejores momentos en el platói de Antena 3.

Desde el primer momento se notó una gran camaradería entre Pablo Motos y Rtesines, por lo que se permitían hacer bromas entre ellos en forma de dardos envenenados, siempre dentro de la complicidad y el humor.

“La tarjeta platino sirve para que tú vengas cuando quieras» le ha dicho Motos, a lo que Resines ha contestado: «Vuelvo mañana». «Bien porque mañana no estamos», ha respondido con humor el presentador, haciendo referencia a que el de hoy ha sido el último programa de la temporada.

Antonio Resines y @quimyo nos presentan su nueva película, ‘Haciendo Amigos’, que llega a los cines el 10 de julio #ResinesQuimEH pic.twitter.com/92sY1JsEAP — El Hormiguero (@El_Hormiguero) July 1, 2026

Aprovechando el título de la película que han ido a presentar, Motos les ha preguntado a sus invitados si siguen haciendo nuevos amigos y Resines ha dicho: «De mayor es muy complicado hacer amigos. Algún amigo nuevo he hecho. Tú no”. “Yo soy más abierto que tú”, ha apuntado el presentador.

Los piques entre Motos y Resines se han extendido durante toda la entrevista. Entre otros ‘zascas’ Pablo le ha recriminado al actor: «Desde que ha empezado el programa, no te he sacado ni una respuesta».

Más tarde incluso, Motos se ha atrevido a decirle al intérprete: «Resines, ¿Soy yo o cada día tienes menos cuello?».