¿Cuál es la mejor serie que ha hecho Antonio Resines?
Elige tu serie favorita de un de los actores más populares de nuestro país
Antonio Resines es uno de los actores más populares de nuestro país. Toda una leyenda de nuestro cine que estrena este fin de semana su nueva película, Haciendo Amigos, junto a Quim Gutiérrez y producida por Santiago Segura. Resines tiene además una carrera forjada en la televisión con papeles míticos. ¿Sabrías elegir la mejor serie protagonizada por Antonio Resines?
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