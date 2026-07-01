La corresponsal Rosa María Calaf ha sido galardonada con el Premio Nacional de Televisión 2026

Según ha informado el Ministerio de Cultura, Rosa María Calaf, de 81 años, ha sido galardonada con el Premio Nacional de Televisión 2026, a propuesta del jurado reunido este miércoles 1 de julio. El premio está dotado con 30.000 euros y el jurado, por unanimidad, ha querido reconocer a una de las corresponsales más históricas y «pioneras» de RTVE.

La nota del Ministerio de Cultura reza así: «Como la corresponsal más veterana de RTVE, formó parte de los servicios informativos en un tiempo en que las mujeres tenían una representación anecdótica en el periodismo. Su rigor como corresponsal en los principales centros políticos del mundo: Nueva York, Moscú, Buenos Aires, Roma, Viena, Hong Kong y Pekín, la convierten en un referente indispensable de la profesión”.

El jurado también ha señalado que Rosa María Calaf “comprendió el enorme poder de la imagen como herramienta para enriquecer el relato periodístico e impulsó nuevas formas de crónica televisiva, con una mirada adelantada a su tiempo, abordando temas entonces considerados tabú, como la homosexualidad. A lo largo de su carrera ha conjugado la entrevista a líderes mundiales con el reportaje a pie de calle. Formó parte del equipo fundador de TV3 y asumió su dirección de programación en 1983».

Y por último, he jurado ha destacado que este “galardón reconoce una trayectoria ejemplo de periodismo riguroso, con una especial destreza para explicar la complejidad con claridad, conociendo in situ a los protagonistas, derribando prejuicios y modernizando la narración periodística con su creatividad y osadía. Tras su jubilación, sigue comprometida con la formación de las nuevas generaciones de profesionales de la información, participando en múltiples actividades de divulgación sobre televisión y periodismo”.

En sus más de tres décadas de experiencia profesional, ha estado en 184 países, micrófono en mano en busca de la noticia. En 2007, debido a la regulación de empleo (ERE) de RTVE para mayores de 50 años se esperaba su inminente jubilación, pero llegó a cubrir las noticias en el área Asia-Pacífico, preparando la cobertura de los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008. Finalmente, en noviembre de 2008, recibió su ERE «voluntario» al que tuvo que acogerse.[13] Su prejubilación fue efectiva el 1 de enero de 2009, contando al momento con 63 años de edad. Actualmente, es miembro del Comité Editorial del diario enfocado en las personas mayores 65ymas.com.

El 15 de octubre de 2025, Rosa María Calaf fue investida doctora Honoris Causa por la Universidad Carlos III de Madrid, en un acto donde se quiso hacer homenaje tanto a su carrera profesional como a su vida personal y a su importante labor como periodista.