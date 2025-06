Jorge Rey alerta sobre lo que llega este fin de semana: afecta a toda España y no se salva nadie

Alerta sobre lo que llega este fin de semana, un Jorge Rey que no duda en darnos más datos de lo que nos espera, no se salva nadie. Tendremos que estar preparados para dar un giro radical que podemos empezar a visualizar de una forma radicalmente distinta. Con la mirada puesta a una serie de novedades que pueden llegar a ser del todo lo que tenemos por delante. Un cambio de ciclo que hasta la fecha no hubiéremos tenido en consideración.

Este experto, que en su día predijo la llegada de Filomena, se ha convertido en uno de los más destacados de estos últimos tiempos. Con la mirada puesta a una serie de novedades que pueden acabar siendo las que marcarán este verano, nos dan unos detalles que hasta la fecha no habíamos ni tenido en consideración. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por algunos elementos que hasta la fecha no teníamos en mente y que puede acabar siendo lo que marcará estos días que tenemos por delante. Llega un cambio que puede ser el que marcará estos próximos días que tenemos en mente.

Afecta a toda España y no se salva nadie

No se va a salvar nadie, toda España está pendiente de unas alertas que pueden cambiarlo todo y nos darán una serie de novedades que pueden ser significativas. Es hora de saber qué es lo que nos está esperando en unos días en los que tocará ver qué puede pasar. Será cuestión de apostar claramente por una serie de detalles que hasta la fecha no hubiéremos tenido en cuenta.

Habrá llegado el momento de apostar por una serie de novedades que hasta la fecha no habíamos tenido en consideración. Tocará ver qué es lo que nos está esperando en unos días en los que todo es posible, con ciertas novedades que pueden ser las que marcarán un cambio de ciclo destacado.

Nadie se salvará de una situación del todo inesperada que nos alejará totalmente de lo que tendríamos por delante. Llega un giro radical que puede convertirse en la antesala de algo más, en especial en estas jornadas en las que tenemos que estar preparados para todo lo que puede pasar y más. Jorge Rey no duda en explicarnos lo que nos espera.

Alerta Jorge Rey sobre lo que llega este fin de semana

Este fin de semana tendremos que prepararnos para lo peor, iniciamos una serie de novedades que pueden acabar siendo las que marcarán estos próximos días y lo harán de tal forma que hasta la fecha no hubiéremos ni imaginado. Tocará ver qué es lo que puede pasar en estas jornadas en las que todo es posible.

Este fin de semana tenemos que prepararnos para lo peor, según nos explica en sus redes sociales este joven: «Junio va a terminar con la llegada incluso de fresco, sobre todo a zonas del norte, incluso bastante inestabilidad». Son tiempos de prepararnos para lo peor, con una situación que realmente puede resultar sorprendente.

Coincide esta previsión del tiempo con la de la AEMET: «Posibles tormentas y chubascos localmente fuertes en interiores del tercio este y en el extremo norte peninsular, sin descartarlos en las mesetas. Temperaturas máximas significativamente elevadas en la mayor parte de la mitad sur, del tercio nordeste peninsular, en la meseta Norte y en puntos de Baleares».

Las alertas estarán activadas ante estos cambios que llegan a toda velocidad: «Se prevé que se mantenga una situación anticiclónica de estabilidad en la mayor parte del país, con predominio de los cielos poco nubosos o despejados, además de algunos intervalos de nubes altas dispersos. Únicamente en el entorno cantábrico occidental la entrada de un flujo húmedo del norte dejará cielos nubosos o cubiertos; nubosidad que también se dará en buena parte de Galicia al principio del día. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en amplias zonas del interior peninsular, con tormentas y chubascos, poco probables en el extremo oeste, y más intensos en interiores del tercio este y extremo norte, donde podrían ser localmente fuertes. En Canarias, cielos poco nubosos o despejados al sur y nubosos al norte, con posibles precipitaciones débiles y dispersas en las islas de mayor relieve. Probables brumas y bancos de niebla matinales en Galicia y el Cantábrico, con posible calima ligera en el interior peninsular y en las islas Canarias orientales».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Las temperaturas descenderán en el tercio occidental peninsular y en el Cantábrico, donde los descensos serán localmente notables para el caso de las máximas. Pocos cambios en Canarias y predominio de los ascensos ligeros en el resto, más acusados para las mínimas en la meseta Norte. Se espera superar los 34-36 grados en la mayor parte de la mitad sur y nordeste peninsulares, así como en la meseta Norte y en puntos de Baleares; rebasándose los 38-40 en depresiones del nordeste y sureste y en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica. Soplarán vientos moderados de levante en el Estrecho, de componente sur en la meseta Norte y litorales del norte del Mediterráneo, de componente oeste en el Cantábrico y alisio en Canarias con probables intervalos de fuerte y rachas muy fuertes. En el resto, vientos flojos en general, con predominio de las componentes este y sur en el Mediterráneo y de las oeste y sur en el resto».