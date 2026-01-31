Javier Cabello, alias ‘Ciudadano Alternativo’: «La fábrica de bulos está en el Palacio de la Moncloa»
Javier Cabello, bajo su alias de Ciudadano Alternativo, desenmascara una constante histórica: desde Maquiavelo sabemos que el poder, sin relato, no sobrevive. Pero hoy, dice Cabello, la farsa se ha hecho obscena: «La fábrica de bulos está en Moncloa».
Si en la corte de Luis XIV el monarca era el sol, hoy «los políticos van con la chorra fuera», impunes por nuestra complacencia. «Es culpa nuestra», admite, pues «atrae a los peores». Sin embargo, su receta es dura y simple: «La solución está en nosotros». Pero no hay lugar para autoengaños: «No se pueden subir las pensiones, el sistema ya ha quebrado». Como en la caída de Roma, el bienestar es una deuda que ya no se sostiene.
«Céntrate en lo que puedes controlar», sentencia, porque, como en cualquier gran declive histórico, el cambio empieza en la conciencia individual.
