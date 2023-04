Irene Villa y Leonor Mª Pérez de la Vega presentan sus libros en el Foro Fundación Cofares

Irene Villa y Leonor Mª Pérez de la Vega han presentado sus libros en el Foro Fundación Cofares, arropadas por el presidente honorifico de la Fundación, Don Félix Martínez López Brea, los patronos, María Luisa Villanueva y Bernardo Rhodes, y la gerente Beatriz Escudero.

En este acto y con sus publicaciones, las autoras pretenden visibilizar el dolor y la superación. Leonor, doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid, presenta ‘El dolor sí tiene nombre’, basándose en su propia experiencia, pues padece una de las variantes de la neuralgia del trigémino, una enfermedad rara y crónica que causa un dolor punzante o de tipo eléctrico en distintas partes de la cara, mermando notablemente su calidad de vida.

En sus 320 páginas narra en forma de ensayo cómo es vivir con esta enfermedad discapacitante. Su principal objetivo es acercar a la sociedad una afección silenciosa y que puede derrumbar hasta las mentes más fuertes. “El dolor me acompaña, no me abandona, es un ocupa que se ha instalado en mi vida”, explicaba Leonor a todos los presentes, además, insistió en la necesidad de dar visibilidad a este problema e hizo apelación a la falta de literatura que trata este tema.

Por su parte, Irene Villa también ha presentado la nueva edición de su libro ‘Saber que se puede’, con contenidos reveladores en forma de ensayo y diálogo. Por todos es conocido el afán de superación de Irene después de que un atentado de la banda terrorista ETA provocase la amputación de sus piernas y tres de los dedos de una mano. A pesar del dolor que le han causado, la escritora confiesa sus tres pilares fundamentales: perdonar, agradecer y confiar.

Irene Villa es partidaria de aprender a convivir con el dolor, abrazarlo e integrarlo en la vida, todo ello sin omitirlo ni callarlo. Con esta publicación busca contagiar el optimismo, la vitalidad y la lucha para conseguir lidiar con el dolor: “Hay dos opciones si te pasa algo así: vivir amargada y maldiciendo, o seguir adelante y empezar de cero”.

El acto concluyó con un coloquio seguido de una firma de libros, donde asistentes y autoras pudieron compartir vivencias, pensamientos y sentimientos acerca del dolor crónico y cómo afrontarlo.

Sobre Fundación Cofares

La Fundación Cofares se constituye como una organización privada sin ánimo de lucro que, por medio del Programa Sanamos, busca promover y financiar iniciativas de carácter benéfico y social en colaboración directa con ONG. Estas acciones se componen de ayuda humanitaria a países en conflicto, financiación de medicamentos a personas con pocos recursos, donación de material sanitario y recaudación de fondos.