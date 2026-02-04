El inesperado motivo por el que Chenoa se ha comprado unos walkie-talkies para su casa

Ya sabemos que Chenoa no es ajena a los cambios de ritmo ni a los giros inesperados, ni en su carrera ni en su vida personal. Sin embargo, el histórico apagón que dejó a buena parte del país sin suministro eléctrico el pasado 28 de abril de 2025 marcó un antes y un después. Lejos de quedarse en una anécdota, aquella jornada sirvió a la artista para reflexionar sobre la fragilidad de ciertas rutinas y la importancia de estar preparada ante situaciones imprevistas, una idea que acabó traduciéndose en una decisión tan práctica como poco habitual: montar su propio kit de supervivencia.

Aquel día, en el que millones de hogares se quedaron sin luz durante horas, evidenció la dependencia energética de la vida moderna y generó una reacción casi inmediata. Ferreterías, tiendas especializadas y plataformas de venta online registraron un aumento notable en la demanda de productos pensados para emergencias. Pilas, linternas, generadores, radios y alimentos no perecederos se agotaron en cuestión de horas, mientras que los hornillos portátiles y otros sistemas alternativos para cocinar o calentar agua experimentaron un repunte inesperado de ventas y, en muchos casos, de precios.

Chenoa fue una de las muchas personas que, tras vivir aquella experiencia, decidió no dejarlo todo al azar. Tal y como ella misma ha confesado, el apagón actuó como detonante para replantearse hasta qué punto estaba preparada ante una situación similar. Con la naturalidad que le caracteriza, relató cómo se dirigió directamente a la sección de supervivencia de una tienda especializada, buscando asesoramiento para adquirir lo imprescindible. No se trataba de una compra impulsiva, sino de una respuesta meditada a una sensación compartida por muchos: la de vulnerabilidad ante la falta de servicios básicos.

El kit de supervivencia de Chenoa

El resultado de esa reflexión fue un kit sencillo, pero completo, pensado para cubrir necesidades básicas en caso de emergencia. En él no faltan un hornillo portátil, agua, latas de conserva y pilas recargables con carga solar, elementos que permiten mantener cierta autonomía sin depender de la red eléctrica. Sin embargo, uno de los objetos que más ha llamado la atención es, sin duda, la incorporación de dos walkie-talkies.

Lejos de tratarse de un capricho o de una excentricidad, la elección tiene una explicación muy concreta. Estos dispositivos, que funcionan mediante ondas de radio y pueden alcanzar distancias de hasta diez kilómetros, garantizan la comunicación incluso cuando fallan las redes de telefonía móvil. En el caso de Chenoa, el motivo es además personal: poder mantenerse en contacto con su amiga Natalia, compañera de edición en Operación Triunfo, que vive cerca de su domicilio.

¿Por qué ha comprado unos walkie-talkies?

El caso de los walkie-talkies ilustra bien una tendencia que se ha hecho más visible tras el apagón. En un mundo dominado por la tecnología y la conectividad permanente, dispositivos aparentemente obsoletos han recuperado protagonismo como aliados fiables en situaciones críticas. La radio, los sistemas de carga solar o la comunicación por frecuencia abierta se perciben ahora como soluciones robustas, menos vulnerables a fallos masivos.

No es casual que estos productos se encontraran entre los más buscados tras el corte eléctrico. La experiencia colectiva puso de relieve que, ante una emergencia, lo simple y lo funcional puede resultar más eficaz que lo sofisticado. En ese contexto, la decisión de Chenoa se alinea con una actitud cada vez más extendida: la de anticiparse, sin alarmismo, pero con sentido común.

El aniversario de ‘Operación Triunfo’

Este episodio doméstico coincide, además, con un momento simbólico en la trayectoria de la artista. En 2025 se cumplen veinticinco años del estreno de la primera edición de Operación Triunfo, el programa que marcó a toda una generación y que lanzó al estrellato a nombres hoy imprescindibles de la música en español. Chenoa fue una de aquellas concursantes que, junto a David Bustamante, Rosa López, David Bisbal o Manu Tenorio, se convirtió en rostro habitual de los hogares españoles a comienzos de siglo.

Desde entonces, su carrera ha sido un ejercicio constante de adaptación y perseverancia. A lo largo de estas dos décadas y media ha sabido mantenerse vigente, reinventarse y ampliar su presencia más allá de la música, sin perder nunca el vínculo con el público que la vio crecer artística y personalmente.

¿En qué trabaja Chenoa?

En la actualidad, compagina nuevos proyectos televisivos como OT y el estreno de una nueva temporada de The Floor, programas que vuelven a situarla en primera línea. Con motivo de este último estreno, la cantante ha hecho balance de su trayectoria en una reciente entrevista, en la que reflexionaba sobre el camino recorrido y las oportunidades que ha sabido aprovechar. Mirando atrás, resumía estos años como «tres vidas en una», marcadas por el trabajo constante y la fortuna de poder dedicarse a lo que le apasiona.

No ha ocultado tampoco los momentos de dificultad. Reconoce que su profesión implica altibajos emocionales y etapas de incertidumbre, algo que asume como parte natural del oficio. Sin embargo, subraya la importancia de mantener intactas las ganas, esa sensación de hambre creativa que, según ella, es imprescindible para seguir creciendo como artista y no acomodarse.