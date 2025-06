Natalia de ‘OT’ reniega de los conciertos en estadios: "Parece que si no llenas uno no eres cantante"

Natalia Rodríguez saltó a la fama hace más de dos décadas tras participar en la primera edición de Operación Triunfo. Desde entonces, no ha dejado de subirse a los escenarios, aunque lo cierto es que a lo largo de los años ha tenido que amoldarse y enfrentarse a las nuevas tendencias de la industria. A día de hoy, varios artistas se han sumado a la moda de realizar conciertos en diferentes estadios de fútbol, algo que la cantante respeta pero no comprende del todo, ya que también da mucho valor a los intérpretes que trabajan en pequeños espectáculos.

«Ahora parece ser que si no llenas un estadio ya no eres cantante, ni te lo curras, ni vives de la música. Hay muchísimos artistas que viven de la música, ya sea en primera división, llenando estadios o cantando en una orquesta, en pueblos, en aldeas, en barrios, en distritos… Da igual dónde, lo importante es cantar y llevar tu música. Qué más da que vayan 100.000 personas, 400 o 20. Lo importante es intentar vivir de la música», comenzaba a decir durante el evento Ponche Caballero del pasado 24 de junio. «No se puede criticar al que canta en un sitio pequeño, que yo lo he hecho toda mi vida desde que salí de Operación Triunfo y estoy encantada. Es lo que me ha dado de comer y lo que ha pagado mi hipoteca. Y olé», sentenciaba.

Natalia Rodríguez en el evento Ponche Caballero. (Foto: Gtres)

A día de hoy, en sus planes no entra reservar ningún estadio de fútbol para reunir a sus fans, aunque ha destacado que este verano tiene muchos compromisos profesionales y que está muy feliz por ello. «Tengo un montón de trabajo. Y doy las gracias, porque después de 24 años, cada verano que va llegando, tengo incertidumbre. Porque somos muchos cantantes y mucha competencia», expresaba.

Por otro lado, Natalia también ha aprovechado su intervención con los medios para denunciar estafas que han sufrido sus fans en las redes sociales a través de su imagen. «Ahora está muy de moda hacerse un perfil falso de algún famoso para pedir dinero por Telegram. Creo que no soy la única a la que le ha pasado esto», comentaba. Añadía que ha llegado a denunciarlo pero que no ha conseguido nada porque al poco tiempo, esas personas vuelven a hacerse perfiles nuevos.

Sobre los temas de actualidad que acontecen en nuestro país, Natalia ha asegurado que no puede opinar sobre las acusaciones que ha recibido Alejandro Sanz por parte de una fan porque no está enterada del tema, así como también ha desvelado que cuando se enteró del fallecimiento del padre de Nuria Fergó, no dudó en escribirla para que supiera que, si necesitaba algo, allí estaba. Sin embargo, sobre el divorcio de la mencionada ha preferido no hacer ningún comentario al respecto, ya que lo considera un asunto privado.