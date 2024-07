Madrid se vistió de gala este jueves, 12 de julio, con motivo de la presentación de la película Fly Me to the Moon, protagonizada por Scarlett Johansson y Channing Tatum, que tuvo lugar en el madrileño centro artístico Matadero. Hasta allí se desplazaron numerosos rostros conocidos de la crónica social de nuestro país, entre los que destacan Samantha Hudson, James Rhodes, la actriz Clara Alvarado, Jedet, Mario de la Rosa, Blanca Paloma, Dani Mateo o la cantante Natalia Rodríguez.

Ésta última, que saltó a la fama gracias a su participación en la primera edición de Operación Triunfo, atendió a los medios de comunicación congregados en las inmediaciones del lugar expresamente para la ocasión, a la vez que posó en el photocall y la alfombra roja desplegada allí. Haciendo gala de su simpatía, Natalia explicó que está «muy contenta» y «feliz» por el transcurso de su carrera musical, pues se encuentra recorriendo España, de concierto en concierto. «Este verano es de los mejores que he tenido a nivel de trabajo en los últimos diez años. Estoy muy contenta, muy feliz, con mucho trabajo y recorriéndome toda España», expresó.

Asimismo, la artista se confesó sobre su futura maternidad. Una que, en sus propias palabras, no es prioritaria, de modo que de llegar, no será a corto plazo. «No estoy intentado ser mamá», comenzó diciendo para, inmediatamente después, desvelar que ha congelado óvulos para el momento en que la maternidad sí sea su precedencia. «He congelado óvulos porque yo a día de hoy nunca he tenido ese instinto de ser mamá pero como nunca sabes lo que te va a pasar a corto plazo y yo tengo 41 años, pues a lo mejor dentro de dos años tengo ganas y tengo la opción de tener mis óvulos en buen estado congelados y tener esa posibilidad», prosiguió.

«Pero, no me he puesto en el proceso de ser madre ya, la verdad es que no me lo planteo. Es un paso que he dado para estar tranquila, quitarme algo de presión y si tiene que ser será y sino, no. No es una cosa que me quite el sueño», terminó la cantante. Unas palabras que confirman las pronunciadas por ella misma en abril de 2024, poco tiempo después de que los medios de comunicación se hicieron eco de su ruptura con el modelo andaluz Manuel Alves.

Al respecto de la maternidad, Natalia se pronunció en el mismo evento sobre su gran amiga Gisela, quien dio a luz a su primero hijo fruto de su relación con José Ángel Ortega, el pasado mes de marzo. La que también fuera concursante del talent musical antes citado, llevaba varios años intentando ser madre antes de la llegada del pequeño. «Gisela está enamorada de su bebé. Le ha costado tanto que ahora está disfrutándolo», dijo Natalia.

«¡Bienvenido, Indiana Lladó Ortega! Te estábamos esperando desde hace tanto que no nos lo podemos creer… Eres nuestro sueño hecho realidad! (…) Agradecidos a la vida», fueron las palabras con las que Gisela y José Ángel dieron la bienvenida a su hija en común a través de sus respectivas cuentas de Instagram.