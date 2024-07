La cara menos amable de Scarlett Johansson: impuntual y sin dejarse fotografiar

Este jueves, Scarlett Johansson y Channing Tatum han presentado su última película , Fly me to the moon, en Madrid. Así, la pareja de actores ha reunido a una larga lista de rostros conocidos de nuestro país en un evento en el que el brillo y el glamour característico de Hollywood han sido los claros protagonistas. Para la ocasión, la actriz estadounidense optó por un vestido de diseño mini, en color negro, con escote cuadrado y mangas abullonadas de la marca Elisabetta Franchi. Por su parte, el protagonista de Querido John lució un traje oversize en gris combinado con una camiseta blanca y unos mocasines negros.

Sin duda, era un acto muy esperado por todos los fans de los intérpretes, ya que no es habitual poder disfrutar de su presencia en nuestro país. Es por ello por lo que ambos pudieron disfrutar de un gran baño de masas de todos sus seguidores españoles. No obstante, no todo salió según lo esperado. Scarlett y Channing volaban a España desde Berlín el mismo jueves, pero un problema con el vuelo hizo que retrasaran su aterrizaje y, por consiguiente, su llegada al photocall del evento.

Al llegar más tarde de lo previsto, cancelaron las entrevistas que tenían pactadas para antes del posado, las cuales estaban programadas para las 18:45 horas. No fue hasta las 20:00 horas cuando aparecieron frente a los focos, y tan solo atendieron a las entrevistas posteriores al photocall que tenían acordadas, aunque, tras las quejas de los medios presentes, permitieron entrar a toda la prensa a la entrevista que realizaron después.

Después del evento, Scarlett Johansson decidió terminar la jornada disfrutando del emblemático Caripen de Madrid, el restaurante predilecto por una gran lista de famosos que, anteriormente fue el tablao flamenco de Lola Flores. Su concepto es poder ofrecer una cena exquisita a cualquier hora de la madrugada, por lo que se definen como «un refugio canalla en el que cenar antes de salir por la capital». Además, es elegido por muchos celebrities porque su lema es ‘Lo que pasa en Caripen, se quedan en Caripen’, algo que permite a toda su clientela disfrutar de la discreción y la privacidad más absoluta. Tal vez por eso la actriz estadounidense lo eligió como el mejor plan para después de la premier. Sin embargo, su salida del local fue también bastante polémica.

Como no podía ser de otra manera, los medios de comunicación esperaban poder fotografiar a la estrella de Hollywood a su salida, pero los escoltas hicieron lo posible para que no fuera así. De hecho, además de dificultar que los fotógrafos se pusieran en el lugar que quisieran para poder capturar a la intérprete, la propia Scarlett también impidió ser fotografiada tapándose la cara, algo que dificultó mucho el trabajo de los paparazzis y que dejó en evidencia el objetivo de la actriz de salvaguardar su faceta más privada ante los medios.