El problema de salud de Natalia Rodríguez por el que ha tenido que someterse a una terapia alternativa

Natalia Rodríguez fue una de las invitadas a los Premios Ídolo 2024, celebrados el pasado jueves, 14 de marzo, en el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid. La cantante llegó a los galardones con una gran sonrisa en su rostro y, como no podía ser de otra manera, atendió a los medios de comunicación encargados de cubrir el evento. Más allá de hablar de lo mucho que ha sufrido con su última ruptura sentimental y de reconocer que está abierta al amor «a ratos», la artista también ha tenido tiempo de comentar diversos temas que están de actualidad en la crónica social de nuestro país.

Haciendo referencia al estado de salud de Bertín Osborne que está acaparando gran parte de los titulares del país, Natalia se ha lanzado a confesar que tiene el mismo problema que el presentador: «Yo también tengo Covid persistente. Llevo sin olfato desde 2020», confesaba. Han pasado cuatro años desde entonces y, de acuerdo con sus propias palabras, pese a la multitud de intentos de tratamiento a los que se ha sometido, continúa teniendo el mismo problema: «He hecho de todos y no huelo nada», aseguraba. No obstante, no se da por vencida y, actualmente está probando un nuevo método: «Estoy haciendo una terapia alternativa con imanes que no se si me va a funcionar ahora o no. Los médicos no me dicen nada», detallaba.

Por otro lado, Natalia también manifestaba que, pese a existir muchos tipos de Covid persistente, el suyo es un «fastidio» porque en determinados momentos consideraba que podía llegar a ser incluso un peligro: «Me da miedo que haya un incendio o algo, porque no huelo el humo ni el gas», apuntaba. Al mismo tiempo detallaba que lo que sí que le funcionaba correctamente era el sabor, algo que le chocaba bastante porque, normalmente, estos dos sentidos suelen ir unidos en su ejecución.

Por otro lado, la ex concursante de Operación Triunfo también ha señalado apenada no poder sentir ciertos olores que, en muchos momentos, son capaces de trasladar a grandes recuerdos. En su caso, echa de menos el olor a mar, algo que siempre le teletransporta a su Cádiz natal.

Orgullo por sus inicios profesionales

Aprovechando su presencia en los galardones de Dulceida, Natalia ha querido manifestar el orgullo que siente de pertenecer a la familia de Operación Triunfo, el programa con el que comenzó su trayectoria musical y que le regaló amistades que, 20 años después, siguen estando presentes en su vida, como es el caso de Chenoa o Gisela.

«Viva Operación Triunfo. Viva este fenómeno fan que se está viviendo después de 23 años y que al final todos mis compañeros viven de la música. Cada uno a su nivel, pero todos vivimos de la música», aseguraba. Y es que cabe destacar que Operación Triunfo 2023 ha sido premiado en los galardones citados como el mejor Proyecto Audiovisual del Año, algo que ha puesto muy feliz a la entrevistada.