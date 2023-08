La inesperada opinión de Mario Casas sobre el crimen de Daniel Sancho

Mi soledad tiene alas ha sido la excusa perfecta que se ha buscado Mario Casas para reunir a sus familiares, amigos y compañeros en el centro de Madrid. Ha organizado un evento por todo lo alto para presentar el proyecto. Es la primera película que dirige y lo cierto es que está siendo todo un éxito. Ha dado una entrevista para promocionarla y le han preguntado sobre Daniel Sancho. Antes de desvelar qué ha respondido debemos tener en cuenta un aspecto importante.

Mario Casas sabe muy bien cómo funcionan los medios y no quiere que ninguna de sus palabras le robe protagonismo a la película, película que está protagonizada por su hermano Óscar. Antes del estreno ha comentado: «Estoy nervioso, sobre todo por mi hermano, estamos acostumbrados a hablar con la prensa, pero es cierto que ahora es más porque presentamos la película. Este viaje está arrancando y ojalá la gente reciba bien este proyecto. He trabajado con gente que conocía y con gente que tenía muchas ganas de hacer eso».

Mario Casas, prudente y cauto

Lo primero que ha hecho ha sido dejar claro que la película estaba escrita desde el máximo respeto. Asegura que se ha esforzado mucho por construir un guion atractivo que no suponga ningún problema para los espectadores. No quiere ofender a nadie, a pesar de que trata temas conflictivos. «Nosotros hemos escrito un guion desde el amor y desde el cariño. Lo hemos hecho lo mejor posible y estoy muy feliz», ha declarado. Después le han preguntado por Daniel Sancho y sus palabras han sorprendido.

Mario es amigo de Rodolfo Sancho, ambos comparten profesión y está al tanto de todo lo que le está pasando a su hijo. ¿El problema? Que es un asunto muy delicado y prefiere guardar las formas. No quiere que su película se vea salpicada por las declaraciones que puedan jugarle una mala pasada. Eso sí, ha respondido a la presunta en un tono cordial. «Sí, me estaban preguntando, pero ¿mi opinión? No, es un tema delicado. Ahora estamos aquí por la película», explica ante los micrófonos de la agencia GTRES.

El nuevo sueño del actor

Mario Casas ha triunfado como actor, ha llegado a lo más alto y reconoce que ha conseguido cosas que nunca hubiera esperado. Ahora se ha propuesto triunfar como director y sabe que lo logrará porque se ha rodeado de un equipo perfecto. Por eso no quiere que ninguna noticia ensucie este paso tan importante que ha dado en su trayectoria. A la presentación de Mi soledad tiene alas han acudido rostros tan mediáticos como Belén Esteban.

Amigo de Rodolfo Sancho

Una conocida revista publicó unas imágenes de Rodolfo Sancho en Fuerteventura, isla donde tiene su domicilio familiar. De momento no ha viajado a Tailandia para visitar a su hijo en la cárcel de Koh Samui y solo sus íntimos amigos saben qué pasos seguirá. Quizá Mario Casas tuviera información, pero ha optado por guardar silencio y no responder a ninguna pregunta sobre el caso. Todo el mundo quiere saber su opinión, pero habrá que esperar un tiempo para escucharla.