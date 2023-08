El caso de Daniel Sancho sigue dando la vuelta al mundo, y no es para menos. El hijo del actor Rodolfo Sancho ha confesado ante las autoridades tailandesas haber asesinado y descuartizado a Edwin Arrieta, un cirujano colombiano y supuesto amigo.

Desde que el joven de 29 años entró a la cárcel de Koh Samui, ha aparecido una cuenta de Instagram que se hace pasar por él, publicando fotos privadas suyas. Al parecer, se trata de una cuenta falsa y ha sido denunciada por suplantación de identidad y difusión de información falsa.

Según han revelado a ABC fuentes del entorno del actor madrileño, ya se han puesto manos a la obra para denunciar el acto realizado por esta cuenta falsa. Asimismo, el equipo de profesionales de Telecinco ha informado que se han publicado imágenes y stories desde esta cuenta «desde casi el mismo día que entró en prisión».

Desde que se ha hecho pública la existencia de la cuenta @danielsanchobronchalo esta se ha vuelto privada. Además, este pasado sábado se han eliminado todas las publicaciones que tenía sobre Daniel Sancho. Todo ello para ser eliminado definitivamente de la red social. Cabe señalar que el falso perfil relataba el día a día del chef en la cárcel tailandesa.

Carmen Balfagón, portavoz de la familia Sancho, agradece en directo al director de la prisión de Koh Samui y le pide disculpas por todo lo que ha tenido que soportar en este tema 👇 🎉 #FiestaT5

🔵 https://t.co/9HfTFyvIQw https://t.co/jctskdfinp pic.twitter.com/86SNc8sgN4 — Fiesta (@fiestatelecinco) August 26, 2023

Pero, las horas de publicación no correspondían nada con el horario real de la rutina de Daniel Sancho en prisión. «Hoy conocí a un buen amigo, se llama Carlos Alcañiz, está preso desde hace varios años. La gente en Tailandia me empieza a ver con mala cara, no sé qué se está diciendo mucho afuera, no puedo usar mi móvil para ver noticias y tengo a la policía monitoreándome a diario», llegó a escribir.

Lejos de dejarlo ahí, la persona que se encontraba detrás de la cuenta llegó a explicar cómo podía acceder al teléfono móvil desde prisión. «Le pago a la policía 500 bahts, que son como diez euros, para que me deje usarlo 10 minutos», indicó. Actualmente, se desconoce quién fue el responsable de la suplantación de identidad, pero algunos medios especulan que podría haberse tratado de alguien cercano a su familia.