Increíbles imágenes de Clara Chía y Gerard Piqué: vergonzosas

La polémica continúa, Gerard Piqué ha dado una entrevista en el diario ‘El País’ contar su situación actual y no ha dejado de recibir críticas. Ha sido acusado de no haber tenido el valor suficiente para nombrar a la madre de sus hijos. Los fans de Shakira exigen que el futbolista sea claro y no han parado de analizar sus redes. Han descubierto una foto de Piqué y Clara Chía que está dando mucho de qué hablar.

Gerard Piqué reconoce que está enamorado y que tiene ilusión por empezar una nueva vida. Los seguidores y amigos de Shakira piensan que Clara Chía no es una buena compañera. La joven, según la opinión de las redes, le está llevando por un camino muy controvertido. Les han pillado vestidos exactamente igual, gesto que ha servido para que los detractores del catalán vuelvan a cargar contra él. Piqué ha asegurado que no va a perder ni tiempo ni dinero en defenderse. Para él lo único importante es que sus hijos estén tranquilos y mientras que no se traspasen ciertos límites no pedirá ayuda a la justicia.

Gerard Piqué no sabe cómo frenar la guerra

Gerard ha intentado ganarse el favor del público anunciando en ‘El País’ que no emprenderá acciones legales contra los medios que le están difamando. Así se siente. Cree que le están atacando por un asunto que pertenece a su más estricta intimidad. Está convencido de que la cantante es responsable de lo que está pasando porque en su canción con Bizarrap da demasiados detalles. Le ha lanzado una indirecta que ha sembrado una nueva polémica, así que los fans de la artista están en pie de guerra.

“Protegerlos es el trabajo de todos los padres con niños. En eso estoy centrado”, ha comentado cuando le han preguntado por sus hijos. Asegura que esa es su única prioridad y que por ese motivo no perderá el tiempo con abogados. Desafortunadamente ya ha tenido que recurrir a la justicia para separarse de Shakira y no quiere volver a hacerlo. Considera que los únicos que pierden son sus niños y no va a consentir que nadie les haga daño.

El futbolista y su polémica foto con Clara Chía

Gerard Piqué está recibiendo muchas críticas. Le han hecho una foto al lado de Clara Chía, van vestidos iguales y se están burlando de él, pero no han conseguido nada. Piqué asegura que es feliz y que no va a desgastarse en juicios ni llamadas a sus abogados. “Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto, no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz”, explica en ‘El País’.

Piqué desvela cuál es su situación

El empresario catalán asegura que está en un buen momento. Reconoce que ha tenido que adaptarse a las nuevas circunstancias, pero ya ha atravesado lo más duro. “Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”, desvela en la polémica entrevista. Ha descubierto que se están riendo de él por una “vergonzosa” foto vestido igual que su novia, pero le da igual. “El problema es cómo la gente lo percibe o la prensa lo vende. Sigo haciendo lo que quiero. El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido”.