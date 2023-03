La guerra continúa: Shakira prepara una dura demanda por su separación con Piqué

Shakira pasa al ataque. La cantante colombiana no va a permitir que manchen su nombre y su honor en público y estaría preparando una dura demanda relacionada con su separación de Gerard Piqué, que todavía colea. En este caso, no tiene que ver directamente con el futbolista, con el que ya llegó a un acuerdo de divorcio, sino contra un compañero de profesión que ella entiende que ha cruzado todos los límites.

Resulta que Anuel AA ha respondido a la canción de Shakira con su ex Karol G sacando un tema en el que no ha dudado en nombrar a la de Barranquilla. El puertorriqueño ha publicado ‘Más rica que ayer’, una canción en la que dice textualmente «Pa’ estar peleando, tú no eres Shakira ni yo Piqué», en referencia a la ruptura entre la artista y el ex jugador del Barcelona. Muchos apuntan a que puede ser para aprovecharse de la fama que la cantante y el futbolista, y a Shakira no le ha sentado nada bien.

Ataques directos de Anuel

Lo que está claro es que a Shakira no le ha sentado nada bien y cree que habla de ella para tener más alcance con su canción. Para colmo, el cantante también se acordó de la colombiana en su cuenta de Instagram, donde suma más de 31 millones de seguidores, publicando una fotografía en la que aparece con un poster de Shakira detrás suya. «Los hombres ya no lloran, los hombres facturan», escribía.

Ahora, según ha informado el programa En casa de Telemundo, Shakira se estaría planteando tomar acciones legales y demandar al puertorriqueño por usar su imagen y su nombre sin su consentimiento para supuestamente ganar reproducciones, fama y riqueza. Por el momento ninguna de las partes ha confirmado la demanda, pero diferentes medios internacionales apuntan a un gran malestar en la colombiana, que públicamente no va a responder a Anuel AA para no darle todavía más protagonismo.