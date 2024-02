El impresionante cambio de Julia Janerio: así está ahora la hija de Jesulín y María José Campanario

Después de estar un tiempo apartado de la crónica social, Jesulín de Ubrique ha regresado por todo lo alto dando una entrevista en su publicación de cabecera. El torero ha explicado que se considera un padre perfecto e insiste en que pasa mucho tiempo con sus hijos, declaraciones que no le han sentado bien a Belén Esteban. La antigua colaboradora de ‘Sálvame’ sigue defendiendo que Jesulín tiene un comportamiento irregular con Andrea Janeiro. No obstante, Andreíta está viviendo fuera de España y prefiere no manifestarse, así que el de Ubrique no corre ningún peligro porque su primogénita nunca le contestará.

El problema es que las declaraciones de Jesulín de Ubrique han situado a su otra hija en el centro de la noticia. Julia Janeiro se convirtió en una estrella mediática nada más cumplir los 18 años. Sin embargo, siempre ha optado por rechazar todo lo que le han ofrecido en la pequeña pantalla. El tertuliano Kiko Hernández aseguró que Julia iba a terminar concursando en algún programa de Telecinco, pero el paso del tiempo ha demostrado que la joven no está motivada por intereses mediáticos. Lo que sí es cierto es que quiere trabajar como influencer, de hecho genera un contenido muy atractivo en sus redes sociales.

Julia Janeiro ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Ha dejado de ser una niña para convertirse en una mujer, de hecho ha protagonizado noticias por las que podría haber ganado mucho dinero. Su vida sentimental ha estado en boca de todos, pues ha mantenido relaciones con varios futbolistas. Juls, como se hace llamar en las redes sociales, ha optado por dar la callada por respuesta a todos los rumores, pero siempre que ha hablado ha sido para matizar que está al lado de sus padres: Jesulín de Ubrique y María José Campanario.

El cambio de Julia Janeiro

Cuando hablamos de un cambio en la vida de Julia Janeiro no solamente estamos haciendo referencia a cuestiones estéticas. La hermana de Andreíta también ha experimentado una notable evolución en el terreno personal. Después de cumplir la mayoría de edad se vio sometida a mucha presión, pero poco a poco ha ido controlando esta situación y hace mucho tiempo que no protagoniza ningún escándalo. Julia se ha manifestado en ocasiones muy puntuales, como por ejemplo para felicitar a su padre por el día de su cumpleaños.

«Feliz vuelta al sol al hombre de mi vida, al que me vio nacer y a la persona que lo da todo por nosotros y que siempre está con una sonrisa», escribió en sus redes sociales. Y añadió: «Gracias por dar todo por mí y por mis hermanos y gracias por ser el mejor padre que pude tener». En otra ocasión utilizó la misma herramienta para aclarar que Jesulín de Ubrique trataba «como una princesa» a María José Campanario, algo que le hacía sentir profundamente orgullosa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝑱𝑼𝑳𝑺 𝑱𝑨𝑵𝑬𝑰𝑹𝑶 (@julsjaneiro)

Se ha especulado mucho con el tipo de relación que hay entre Jesulín de Ubrique y María José Campanario. Algunos periodistas han destacados como Marisa Martín Blázquez llegaron a dudar de este matrimonio e insinuaron que estaban en crisis. Sin embargo, el paso del tiempo ha demostrado que están más unidos que nunca, algo que le da mucha tranquilidad a Julia Janeiro. La joven puede contar con sus padres para todo, de hecho les pidió ayuda para vivir una temporada en Estados Unidos. Se fue fuera de España para estudiar maquillaje y después regresó para instalarse en Madrid y continuar con su formación académica.

La vida de Julia Janeiro en Madrid

Julia Janeiro disfruto de Estados Unidos una temporada, pero acabó regresando a España para completar sus estudios en Madrid. Este movimiento generó mucha repercusión mediática. La creadora de contenidos se instaló en un piso que era propiedad de su padre, algo que no le sentó bien a Belén Esteban porque Jesulín nunca había tenido un detalle de estas características con Andreíta. De un momento a otro se generó un nuevo conflicto mediático, pero Juls siempre se mantuvo en silencio.

Andrea Janeiro no quería ser famosa y cuando cumplió la mayoría de edad decidió viajar a Reino Unido. Eligió una universidad que generaba muchos gastos y Belén Esteban pidió ayuda a Jesulín de Ubrique para afrontarlos. En un primer momento el torero dijo que sí, pero después de unas semanas se negó y fue Belén la única que se hizo responsable de los estudios de Andreíta. Por ese motivo, cuando se enteró de que el torero estaba financiando los caprichos de Julia entró en cólera.

El programa ‘Sálvame’ se hizo eco de todo esto y también se llegó a especular con un asunto que le sentó muy mal a la influencer. Varios tertulianos del espacio que capitaneaba Jorge Javier Vázquez aseguraron que Jesulín de Ubrique y María José Campanario le habían pagado a Julia una operación de pecho. Belén no entendía que su ex invirtiera en una cuestión estética antes que en la formación de su hija mayor.