La impactante imagen de Rocío Flores que muestra su verdadera cara sin photoshop

Rocío Flores va conquistando los medios y hace escasos días se convertía en la presentadora en una gala en Barcelona. Acudió a la cita con su mejor conjunto y los brillos y los tacones no faltaron para la ocasión. Aún con ello, muchos han destacado el uso de filtros en algunas de sus fotos, con lo que algunas imágenes distan mucho de las otras, siendo todas del mismo evento.

Rocío Flores y el debate de los ‘filtros’

Muchos han destacado que las fotos que ella ha publicado sobre la ocasión son muy distintas a las del propio evento. En unas se puede ver una piel de porcelana y sin ninguna imperfección a la vista y en las otras se muestra su piel con textura real. Todas las pieles tienen imperfecciones y factores como la luz, el maquillaje o la misma fotografía pueden hacer que se vean más o menos marcadas.

En las redes sociales los filtros son más que comunes y todos los hemos usado para dar un toque más favorecido a nuestro look en alguna ocasión. Aún con ello, los usuarios han reaccionado frente a la gran diferencia entre ambas fotos. Una de ellas muestra un aspecto mucho más realista y se pueden distinguir pequeñas marcas y poros, en la otra se muestra una piel perfecta y poco común en la realidad. Una de las cuentas que ha destacado el antes y el después de su piel ha sido ‘Belleza falsa’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por «Belleza falsa» (@bellezafalsa)

Este perfil de Instagram tiene un propósito claro y es visibilizar que las redes sociales muchas veces no muestran la realidad como es. Las imperfecciones y una piel con textura es algo común, pero puede quedar completamente oculto con un filtro. En su cuenta se pueden ver imágenes de varios famosos y se muestran comparativas de la piel en situaciones parecidas de luz o incluso en el mismo evento. Además, analiza los retoques de actrices, influencers y personas conocidas, mostrando una realidad a visibilizar.

La respuesta de los usuarios en las redes

Los usuarios han querido dejar su opinión en comentarios y muchos de ellos animan a Rocío Flores a dejar de usar tantos filtros y se muestre como es, real e igualmente bella. «Lógico, una chica normal y una piel normal con texturas» o «Es muy guapa y no entiendo por qué abusa tanto de los filtros».

Este sonado perfil de Instagram muestra pieles sanas, reales y naturales, no perfectas, para evitar que los usuarios acaben comparándose con ideales que no son nada más que eso. Las manchas, arrugas y posibles imperfecciones en la piel son naturales y no hay motivos para esconderlas.

Puede que este sea un primer paso para que Rocío Flores y muchos influencers más, se animen a mostrar su piel al natural. No son pocos los cometarios de apoyo que animan a esta influencer a mostrarse como es frente la cámara, sin complejos basados en pieles perfectas que pocos tienen. Parece que son muchos los seguidores que lo esperan y esta cuenta de Instagram es la prueba de ello, pues suma más de 300 mil seguidores.