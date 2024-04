La imagen más esperada de Bertín Osborne tras conocerse la verdad sobre su estado de salud

Los rumores sobre Bertín Osborne no han hecho más que crecer en los últimos tiempos. En primer lugar debemos hablar de su estado de salud. Su equipo médico le diagnosticó covid persistente y ha estado un tiempo aislado. Tanto es así que no pudo acudir al funeral de su amigo Paco Arévalo, uno de sus grandes compañeros de profesión. También canceló sus conciertos y ha estado un tiempo apartado en un segundo plano. Afortunadamente ya tenemos su imagen más esperada. Ha reaparecido en un restaurante de la localidad gaditana de Medina Sidonia. Esta fotografía demuestra que todo está en orden y que el artista ha conseguido recuperarse.

Haciendo honor a la simpatía que siempre le ha caracterizado, Bertín Osborne se dejó fotografiar con el personal del establecimiento. Él mismo ha calificado de «infierno» la enfermedad que le ha llevado a estar tanto tiempo apartado del terreno mediático. Pero ahora tiene más fuerza que nunca y ha salido a almorzar con un grupo de amigos. El pasado viernes 22 de marzo, el exmarido de Fabiola Martínez acudió a un restaurante gaditano y los responsables del local quedaron encantados con su visita. «Hemos tenido la grata visita de Bertín Osborne a nuestro restaurante, saboreando entre otras cosas nuestro cochinillo», comentaron al respecto.

Bertín Osborne está en el centro de la noticia porque todavía debe resolver sus problemas con Gabriela Guillén. La empresaria asegura que ha iniciado un proceso judicial para demostrar que su hijo es del cantante. Este último se ha comprometido a mantener económicamente al bebé, pero antes exige unas pruebas de paternidad. Insiste en que tiene una familia muy grande y considera una irresponsabilidad asumir que el niño es suyo sin tener un análisis de ADN.

Bertín Osborne protagoniza una nueva polémica

Bertín Osborne ha dado una entrevista para dar publicidad a las clínicas The Test. Sus declaraciones han sorprendido a todos. «Ha reaparecido para hablar de sexo, es la imagen de unas clínicas de salud masculina y, entre otras cosas, habla de gatillazos e infidelidades», comenta Adriana Dorronsoro en ‘Vamos a Ver’. El artista insiste en que está en plena forma, aunque ha admitido: «una vez tuve un gatillazo». Sin embargo, estas palabras han perdido peso a raíz de la información que el periodista Pepe del Real ha puesto encima de la mesa.

El colaborador de Telecinco insinúa que Bertín podría haber entablado una amistad personal con una de las chicas a las que conoció en la clínica The Test. «El día que se graba ese encuentro a mí me cuentan que podría salir una nueva ilusión por parte de Bertín Osborne. Me cuentan que en esa grabación aparece el conductor del programa y varias chicas que le pregunta sobre la virilidad a él. En las pausas, Bertín se acerca a dos de las chicas y empieza a tontear con ellas. Hay una de las chicas que se pasa el teléfono con él», comenta al respecto.

La vida sentimental de Bertín Osborne vuelve a estar en boca de todos. Una vez más, ha hecho un comentario que podría generar una guerra con Fabiola Martínez. En su momento explicó que nunca se había enamorado y este paso adelante no le sentó bien a la venezolana. Ahora ha vuelto a recalcar: «Enamorarse es imposible. Yo nunca me enamoro. No sé lo que es enamorarse».

El estado de salud de Bertín Osborne

Bertín Osborne ha estado realmente mal y ha preocupado a su entorno más estrecho. Sus hijas insisten en que no se separan de él, a pesar de que el presentador no quiere depender de nadie. Sin embargo, su estado de salud ha hecho saltar todas las alarmas y se ha visto obligado a dar ciertas explicaciones. Nadie entendió que no se despidiese de su íntimo amigo Paco Arévalo, pero ahora la polémica ya está aclarada. «Me levantaba y me caía. Nunca he estado tan mal. Para mí es muy bonito y especial volver aquí renacido porque, de verdad, os tengo que decir que lo he pasado fatal», ha declarado el artista al hablar de su estado de salud.

Su entorno insiste en que el covid le ha provocado «un cansancio enorme y ha adelgazado bastante pero, finalmente, está mejorando». El lado bueno es que supo pedir ayuda a tiempo a su equipo médico. «Le atiborraron de medicamentos en dos tandas largas y fuertes. En cuanto cesaba con el tratamiento, su salud volvía a resquebrajarse». Esa es la razón por la que ha estado en continua observación. Por suerte la situación está controlada y poco a poco va retomando su vida normal.

Gabriela Guillén ha intentado estar en un discreto segundo plano, pero se ha convertido en un rostro fundamental para entender la trayectoria de Bertín. Insiste en que lo único que le importa es la salud y el bienestar de su pequeño, por eso se siente tan decepcionada con el cantante. Asegura que ha tenido que enfrentarse a situaciones complejas sin su ayuda y nunca le va a perdonar que le haya dado la espalda. Pero promete que ha puesto el asunto en manos de sus abogados e insiste en que dentro de muy poco podrá demostrar que el bebé sí tiene que apellidarse Osborne.