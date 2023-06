Las palabras más duras de Bertín Osborne: «La odio»

Todos pensábamos que a estas alturas poco quedaba por contar de Bertín Osborne. Lleva muchos años trabajando delante de las cámaras y ha tenido tiempo de hacer absolutamente de todo: es presentador, cantante, actor y en definitiva un hombre nacido para el espectáculo. Acaba de hacer una confesión en ‘Mi casa es la tuya’, el programa que presenta en Telecinco desde hace años, y el público se ha quedado realmente sorprendido. Antes de desvelar qué ha pasado debemos tener en cuenta el contexto. Bertín ha entrevistado al artista Fernando Tejero y ha aprovechado el momento para sincerarse con la audiencia.

El exmarido de Fabiola Martínez ha conseguido algo realmente importante: que los famosos más destacados quieran sentarse en su programa. Ha entrevistado a personalidades tan destacadas como Ana Obregón. Fue la primera intervención de Ana en los medios después del triste fallecimiento de su hijo Aless Lequio. Pero, ¿por qué es tan importante el programa en el que ha participado Fernando Tejero? Porque Osborne ha contado algo que hasta la fecha era un absoluto secreto.

Las palabras más duras de Bertín

El secreto de Bertín Osborne ha salido a la luz, pero antes de desvelarlo debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. Todo ha empezado por una confesión de Fernando, el popular actor de ‘La que se avecina’. Reconoce que se siente encasillado porque todo el mundo le recuerda por la ficción que le lanzó a la fama y nadie habla de sus méritos anteriores. Recordemos que interpretaba a uno de los protagonistas de ‘Aquí no hay quien viva’.

“Es que es tan poco inteligente porque uno hace un trabajo y no sabe la repercusión que va a tener. Es que tampoco estuve tanto tiempo haciéndolo, fueron tres años. A mí no me molesta porque sé la carrera que tengo, pero soy una persona que se fustiga mucho”, empieza diciendo. Antes de desvelar su secreto con unas duras palabras, Bertín intentó animar a su invitado recordando que su personaje ha pasado a la historia. “Todavía siguen pasando los capítulos y yo los veo y me mato de risa. Eso te perseguirá toda tu vida”.

Bertín Osborne destapa su secreto

Bertín, aprovechado el paso adelante que ha dado su invitado, ha confesado que a él tampoco le gusta que solo le recuerden por su mítica canción ‘Buenas noches, señora’. Piensa que tiene otros proyectos interesantes y no entiende por qué ese brilló tanto. “Mira, a mí me persigue el ‘Buenas noches, señora’ y la he escrito yo. Pues la odio, no la puedo soportar”, confiesa.

La cantante Luz Casal estaba presente y ha apoyado a Bertín. Piensa que tiene razón y que es normal pensar así, pero cree que es totalmente comprensible. “Es que tú no le puedes exigir a la gente que te consideren de esta manera o de la otra. La gente se queda con lo que es más atractivo”.

El mejor momento del presentador

Bertín Osborne está en un buen momento, tanto que se ha atrevido a consolar a Fernando Tejero. Lo primero que le ha dicho es que él está en una situación parecida, pero cree que es la consecuencia del éxito. “La gente te quiere, te admira y te tiene cariño por ese papel. Hay que aceptarlo”, le ha dicho. El actor ha terminado comprendiendo el argumento.