Ibai confiesa el dinero que tiene en su cuenta: esta cantidad no te la esperabas

Todo el mundo sabe que Ibai Llanos es uno de los streaming más famosos de nuestro país y esto se ha reflejado en sus cuentas bancarias. Su estilo de vida es envidiable, pero no ha sido hasta ahora cuando hemos descubierto el dinero exacto que tiene en su cuenta. En un ataque de sinceridad, el bilbaíno nacido en 1995 ha desvelado el número que aparece reflejado en la aplicación de su banco. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. El joven acumula 10 millones de seguidores en Instagram, más de 15 en Twitch y 11 en YouTube.

La amistad entre Ibai Llanos y Gerard Piqué ha conseguido que la fama del youtuber crezca exponencialmente. Es cierto que era un rostro muy conocido de antes, pero sus negocios con el catalán no han hecho más que consolidar su trayectoria mediática. Estamos delante de uno de los mayores fenómenos sociales de la historia de nuestra comunicación. Aunque tiene un ejército muy fuerte de detractores, Ibai y disfruta de un poder social incomparable y son muchas las marcas que quieren trabajar con él.

La mansión de Ibai Llanos

Un youtuber que no tiene tanto poder como Ibai se atrevió a entrar en la mansión que su compañero tenía en Barcelona, una propiedad que compartía con sus amigos y que generó mucho interés. Actualmente no está viviendo allí porque considera que no era un sitio demasiado seguro. Su exposición pública le ha llevado a tomar una serie de decisiones que a veces no ha sabido explicar, de ahí todas las polémicas que ha protagonizado. En las últimas horas se ha convertido en noticia porque, sin darse cuenta, ha desvelado cuánto dinero tiene.

En un primer momento Ibai Llanos no quería responder y sus seguidores le han pedido que haga una media. «Un baremo, ¿entre todo lo que tengo?», ha preguntado el socio de Gerard Piqué. Y después ha contestado: «entre 5 y 15 millones de euros». Ha sido en ese momento cuando alguien ha opinado que la cifra estaba más cerca de los 15 que de los 5 y Llanos a reconocido: «Tú eres muy bueno».

¿Es generoso Ibai Llanos?

A pesar de todas las polémicas que le han salpicado a lo largo de su trayectoria, Ibai Llanos tiene muy buena fama entre sus compañeros de profesión. Lleva muchos años dedicándose a las redes sociales y lo cierto es que sabe crear buenas estrategias para llamar la atención de los espectadores. Tanto es así que, tras desvelar a cuánto ascienden sus ahorros, se ha convertido en tendencia y todo el mundo está investigando sus proyectos y su carrera. Esto se traduce en publicidad y consecuentemente en más ingresos.

Su fama ha cruzado fronteras

No es un influencer cualquiera. Ibai Llanos también ha ejercido de presentador en muchos eventos y su fama ha cruzado fronteras, llegando a Latinoamérica. Abrió su primer canal de YouTube cuando tenía 15 años, así que ha tenido tiempo de comprobar qué funciona en las redes sociales y cómo puede alcanzar el éxito. En 2017 abrió su cuenta en Twitch, siendo uno de los primeros famosos en dar este paso tan importante. Un paso que no ha hecho más que aumentar su envidiable patrimonio.