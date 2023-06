Horóscopo de hoy, martes 13 de junio de 2023

Este martes 13 de junio de 2023 la buena suerte puede estar de tu lado en el horóscopo de hoy, los signos del zodíaco que tendrán más amor, dinero y salud se rigen por los astros. Empezamos este día con vistas al camino de una espectacular luna nueva que afectará de lleno a determinados signos en este horóscopo de hoy.

Aries

Al mal tiempo buena cara Aries, tendrás que afrontar una serie de problemas este martes y 13 de forma excepcional. El amor no siempre acaba siendo un cuento de hadas, no fuerces una relación que sabes que no funcionará.

Tauro

Las consecuencias inesperadas del ingreso de un dinero extra pueden darte un poco de margen de cara a lo que estás a punto de hacer. Te costará aceptar que ya no eres tan poderoso financieramente como antes Tauro.

Géminis

Serás el menos afortunado de todos los signos, el amor o no, dependerá de cómo veas tu relación de pareja. La infidelidad será el orden del día, no podrás resistirte a ese alguien que quizás te aporte la felicidad que no tienes.

Cáncer

Cumples con las funciones del perfecto trabajador, pero aun así, no estás preparado para obtener los resultados esperados. Habrá un bloqueo sentimental en el amor que este martes y 13 deberás superar.

Leo

Eres uno de los signos del zodiaco que más se entrega a los sentimientos y lo haces siempre pensando en las consecuencias. Te gusta demasiado el éxito Leo y no estás acostumbrado a un final que quizás no esperas.

Virgo

Las notas que vas tomando para organizar tu vida no están funcionando, hoy seguirás moviéndote en un caos que puede acabar siendo extremadamente peligroso. Pon orden antes de que sea tarde.

Libra

Cumple con las promesas que has hecho Libra. No siempre es fácil hacerlo, pero con todo lo que haces por los demás, toca dar un empujón más. El esfuerzo merecerá la pena, lograrás una respuesta de alguien al que llevas tiempo observando.

Escorpio

La estrategia no te ha funcionado del todo, Escorpio. Tendrás que rectificar si quieres que esa persona vuelva a tu lado. De lo contrario, las consecuencias de haberte equivocado de nombre pueden ser terribles.

Sagitario

El Karma siempre actúa, de una forma o de otra recibirás tu merecido. Abandonar a tu familia a causa de tu gran ego te pasará factura. La depresión es un problema de salud contra el que deberás luchar.

Capricornio

Vives demasiado pendiente de lo que dicen las demás y poco de lo que tú realmente necesitas. Puedes obtener más por menos y ser feliz. Te preocupan las cuentas, pero no haces nada para impedir que la deuda aumente.

Acuario

Recordar el pasado no es malo Acuario, sino más bien que acaba siendo una especie de ancla que te clava al momento presente. Te costará tomar las medidas adecuadas para poder salir de una zona a la que te has acostumbrado bastante.

Piscis

La comodidad hace que no pienses en moverte hoy y estos días. El sedentarismo es un gran enemigo Piscis. No olvides que lo primero que debes hacer es cuidarte si quieres dar una buena imagen y conquistar a esa persona que tienes cerca.