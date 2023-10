Un hombre se masturba en el Metro de Valencia y se lía a golpes con un pasajero

Un hombre se masturbó en el Metro de Valencia el pasado 7 de octubre y cuando se dio cuenta de que lo grababan comenzó a golpear a los pasajeros. El hecho ocurrió a las 13:00 horas de la tarde entre las estaciones de Les Carolines-Fira y Benimàmet. El suceso fue grabado y posteriormente subido a las redes sociales donde se viralizó, causando el rechazo y la mofa de los internautas que vieron el vídeo. Algunos de los comentarios que han hecho los usuarios son: «Una patada en la cara bien pegada», «Que maleducado de mierda, descalzo en el puto tren yo lo mato» o «Que romántico, espero que tenga un final feliz». Se desconoce si el hombre ha sido detenido.

Los sucesos más virales ocurridos en el metro

Este hecho no ha sido el único que ha acontecido en el Metro de Valencia, otro vídeo que se ha viralizado muestra una pareja sentada mientras realizan tocamientos sexuales, lo que destaca de esa grabación es que el hombre utiliza una regla para azotar a su pareja. Este suceso causó las risas de los demás pasajeros que se encontraban en el vagón.

feliz día de valenciapic.twitter.com/YDjaDYY3Tb — c. sexote (@renauItfuego) October 9, 2023

Otro suceso que tuvo mucha repercusión en las redes ocurrió el pasado mes de febrero cuando una reportera se encontraba en el Metro de Madrid hablando sobre el fin del uso de las mascarillas. Fue en ese momento cuando entró en el vagón junto al cámara que la acompañaba para hacer un recorrido por el vagón para después volver a salir. Aunque la reportera pudo salir, el cámara se quedó en el metro, ya que las puertas se cerraron. El vídeo de este hecho acumuló más de 2.6 millones de visualizaciones en la red social X (Twitter).

En el Metro de Madrid, en la estación de Bilbao dos jóvenes se subieron a la parte trasera de un vagón y causaron la indignación de las demás personas que se encontraban en ese momento en la parada. De nuevo este suceso fue captado en vídeo y causó la indignación de los internautas. «Es rutinario ver esto, también que se salten las vallas y no paguen. Los ves fumando droga en las estaciones. No hay control en los puestos de acceso y los vigilantes toman café en las mañanas en horas de trabajo, parece que no les importa resguardar el metro»