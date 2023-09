En libertad acusado de agresión sexual el joven rumano que hizo tocamientos a la reportera Isa Balado

El Juzgado número 54 de Madrid ha dejado en libertad, acusado de un presunto delito de agresión sexual al joven rumano de 25 años detenido por hacerle tocamientos a la reportera de Cuatro Tv Isa Balado durante una conexión en directo. La juez no ha fijado medidas de protección para la reportera porque no aprecia situación de riesgo, ni urgencia, ni violencia, ni intimidación contra la víctima, a la que no conocía hasta el momento de suceder los hechos.

La titular del juzgado ha desestimado de esta forma la petición de medidas cautelares por parte de la Fiscalía, que solicitaba para el presunto agresor una orden de alejamiento de 300 metros y la prohibición de comunicarse por cualquier medio con la víctima.

La desagradable escena tuvo lugar a las 12:37 horas del pasado martes en la calle Duque de Alba del centro de Madrid. Allí, la reportera Isa Balado informaba sobre un reciente robo en un comercio del barrio de Lavapiés cuando el arrestado se le ha acercado profiriéndole comentarios de índole sexual, acto seguido tal y cómo se puede ver en el vídeo que acompaña ésta información, se ha acercado a la mujer y le ha tocado el culo con la excusa de preguntarle para qué cadena de televisión se estaba realizando el directo.

Afortunadamente, Nacho Abad, compañero de la reportera reaccionó de inmediato y le ha preguntado a la mujer si el sujeto le acababa de hacer tocamientos. «Sí», ha respondido Isa Balado, que tras recuperarse de la sorpresa se ha encarado con el individuo exhortándole: «¿Por mucho que quieras preguntar de qué canal somos, de verdad me tienes que tocar el culo? Estoy trabajando».

Por su parte, el detenido negaba los tocamientos a pesar de que lo había hecho a la vista de todos. El sujeto siguió tocando a la reportera, esta vez el pelo, mientras ella le pedía que le dejara hacer su trabajo y Abad llamaba imbécil al agresor en directo.

Tras cortar el directo, el presentador ha conectado de nuevo con Isa Balado y ésta ha explicado que el hombre ha seguido por la calle acosando a todas las mujeres que se cruzaban en su camino.

Alertados por el programa, una patrulla de la Comisaría del Distrito Centro de Madrid sólo ha tardado diez minutos, a las 12:47 horas, en detener al presunto agresor de Isa Balado. Un joven rumano de 25 años sin antecedentes policiales que sigue negando haber sometido a la reportera a tocamientos.