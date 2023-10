Hay una información que ha señalado a la cantante Rosalía, quien se encuentra en el centro de la noticia desde que algunos medios aseguran que tiene mala relación con Shakira. Todo ha empezado de casualidad y ha alcanzado un grado de expectación que no ha dejado indiferente a nadie. Rosalía publicó una foto y muchos pensaron que iba a anunciar una colaboración con Shakira porque había discos de la colombiana detrás de ella. Sin embargo, no hay nada que esté más lejos de la realidad porque la relación entre las artistas es completamente nula.

Fuentes cercanas aseguran que Rosalía «admira mucho a Shakira», pero esta última no quiere saber nada de ella. ¿El origen de todo? La interprete de ‘Despechá’ supuestamente empezó a trabajar con el mánager de la ex de Gerard Piqué y esta última no se lo tomó bien. Esta noticia ha generado todo tipo de comentarios y en la actualidad el público quiere saber que hay detrás. Gracias a estas investigaciones ha salido a la luz un dato relacionado con Rauw Alejandro.

Rauw Alejandro y Rosalía podrían haberse reconciliado

Rosalía y Rauw Alejandro anunciaron su compromiso matrimonial a través de una canción que llegó a lo más alto, pero poco tiempo después confirmaron que habían puesto punto y final a su historia de amor. ¿Qué pasó? Diversos medios aseguran que el cantante tenía comportamientos poco compatibles con la fidelidad, pero Rosalía salió en su defensa y aseguró que todo era mentira. Pidió respeto y prometió que iba a seguir manteniendo el contacto con Rauw porque nunca iban a dejar de ser amigos.

La artista ha sido señalada públicamente y ella ha guardado silencio hasta el final. En teoría Rauw Alejandro estaba arrepentido de lo que había pasado y quería una segunda oportunidad. Sin embargo, periodistas internacionales han relacionado a la catalana con el famoso actor de Hollywood Jeremy Allen White. Por eso ha llamado tanto la atención la noticia que han publicado en ‘Socialité’. El programa presentado por María Patiño asegura que Rosalía y Rauw podrían haberse reconciliado.

Los rumores han cogido fuerza

Siguiendo los datos aportados por la fuente anterior, Rosalía y el artista se habrían dado una segunda oportunidad después de haber mantenido una profunda conversación. «Han estado continuamente en un vaivén y vamos, la familia es que lo tiene muy claro», comenta el periodista Marc Leirado. La mente en los últimos días han pasado mucho tiempo juntos, y se han dejado ver en una actitud cariñosa y a partir de ese momento los rumores han cogido fuerza. «Me aseguran que existe una posible reconciliación», insisten en ‘Socialité’.

La noticia que señala a RosalíaUn periodista que se ha puesto en contacto con el programa de María Patiño ha dado un paso más. No solo ha asegurado que Rosalía y Rauw Alejandro han vuelto, también insinúa que nunca se habrían separado. «Yo tengo todas las pruebas de que se han reconciliado», empieza diciendo. Y después añade: «Además, yo creo que no llegaron a romper nunca».