Tal y como señalan las autoridades, en muchas ocasiones los conductores se centran en evitar las multas de tráfico sin pensar que están arriesgando su vida. A los detectores de radar, los cuales están prohibidos por la Dirección General de Tráfico, hay que sumar ahora la camiseta antimultas. La Guardia Civil alerta de su uso. Se trata de una prenda que está a la venta en varias páginas de Internet cuyo principal fin es evitar una sanción por no llevar puesto el cinturón de seguridad.

Se trata de una camiseta blanca con un dibujo en la parte delantera que simula un cinturón de seguridad. El objetivo de utilizarla es que en los controles de tráfico no consigan distinguir si es o no un cinturón real.

Al igual que la Guardia Civil, la DGT también está muy preocupada por la costumbre de no utilizar el cinturón. Según datos oficiales, en 2020 aumentó notablemente el número de fallecidos en accidentes de tráfico que no llevaban puesto el cinturón de seguridad, pasando del 22% en 2019 al 26% en 2020. Además, se advirtió un crecimiento significativo en el porcentaje de fallecidos que no utilizaba este dispositivo de seguridad durante el primer Estado de Alarma, alcanzando el 36%.

El mensaje que la Guardia Civil ha compartido a través de su cuenta oficial en Twitter es muy claro: «Si no te pillan con la ‘camisetita antimultas’ igual evitas una denuncia, pero… ¿te salvará la vida en un accidente?», recalcando a continuación que «el cinturón de seguridad ha salvado muchas». Quienes no utilizan este dispositivo de seguridad ponen todo tipo de excusas, como por ejemplo que molesta.

Si no te pillan con la "camisetita antimultas" igual evitas una denuncia, pero… ¿te salvará la vida en un accidente? …El cinturón de seguridad ha salvado muchas. Si quieres un #ViajeSeguro no te pases de listo y #HazClick.#SeguridadVial pic.twitter.com/bjzvMzFF8V — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) October 20, 2021

Sin embargo, utilizar la camiseta antimultas para evitar una sanción por no llevar el cinturón de seguridad es una gran temeridad. Según la Dirección General de Tráfico, «los datos demuestran que el cinturón es el dispositivo que más vidas ha salvado y salva en carretera, puesto que su eficacia reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente».

También hay quienes creen que el cinturón no es necesario si el vehículo ya tiene airbag. Sin embargo, el airbag, para que realmente sea eficaz y cumpla su función, debe complementarse con el cinturón de seguridad. Ambos elementos son complementarios, no sustitutivos.

Por último, cabe señalar que no utilizar el cinturón de seguridad o sistemas de retención infantil se sanciona con una multa de 200 euros y la pérdida de tres puntos del carnet de conducir.