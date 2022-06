¡Cuidado!: las multas más habituales en verano

Para muchos, conducir en verano implica el hecho de irse de vacaciones y quizás por este motivo nos relajamos hasta el punto de no darnos cuenta de que tal vez con algunas de nuestras acciones estamos cayendo en el error y somos susceptibles de que nos multen. Por otro lado, con las altas temperaturas, puede que conducir durante horas sea un auténtico «infierno», de modo que tal vez nos apetezca hacerlo con menos ropa o sin calzado algo que también puede incurrir en que nos sancionen. Descubramos a continuación, cuáles son las multas más habituales en verano

Las multas más habituales en verano

Llega el verano, la época del año en la que se producen más desplazamientos. A pesar del calor y el buen tiempo es importante no relajarse, tanto por tu seguridad como por la del resto de conductores. Pues bien, seguro que te interesa conocer cuáles son las multas de tráfico más habituales en verano, y que sanción conllevan.

Conducir con chanclas o descalzo

Esta es la multa de tráfico más frecuente durante la época estival, sobre todo en sitios de costa. Está prohibido conducir con chanclas o descalzo porque puede interferir en el control del vehículo. La sanción económica es de 100 euros.

Conducir sin camiseta

Aunque parezca algo sin importancia, lo cierto es que conducir sin camiseta conlleva una serie de riesgos que es mejor evitar. Si se produce una colusión, el riesgo de sufrir quemaduras por el roce del airbag y del cinturón se dispara. Del mismo modo que conducir descalzo o con chanclas, la sanción es de 100 euros, además de la pérdida de tres puntos del carnet.

Sacar el brazo por la ventanilla

Está terminantemente prohibido sacar cualquier parte del cuerpo por la ventanilla, como los brazos o las manos. Hacerlo conlleva una sanción de 80 euros, aunque no hay retirada de puntos.

Viajar sin seguro

También es relativamente común viajar sin el seguro obligatorio. Se considera una infracción grave, y la sanción económica oscila entre los 600 y los 1.000 euros. Además, si hay un accidente, tendrás que correr íntegramente con todos los gastos.

Aparcar mal

En zonas muy turísticas a veces encontrar un sitio en el que aparcar el vehículo se convierte en una misión imposible. Dejar el coche mal aparcado no es una opción ya que la multa económica puede alcanzar los 200 euros, además de dos puntos del carnet.

Llevar mal el equipaje

Irse de vacaciones con el maletero del coche lleno es del todo habitual, pero cuidado con guardar mal el equipaje. De hecho no podemos llevar maletas que no vayan o bien en el maletero o bien sujetas en la baca o en el remolque. Llevar mal el equipaje puede hacer que nos pongan una multa de 500 euros y hasta la retirada de 4 puntos del carnet de conducir y es que imagina que una maleta se cae en mitad de la carretera podrías provocar un accidente peligroso o en caso de frenazo, si no están bien sujetas podrían salir disparadas hacia delante.

Comer o beber mientras se conduce

Da igual si es verano o invierno, comer o beber mientras estamos conduciendo puede incurrir en multa. En concreto, puede que si nos pillan con las manos ocupadas en un bocadillo o en una botella mientras estamos conduciendo, podríamos acabar con una multa de 200 euros y la retirada de dos puntos del carnet. Es mejor aparcar o parar en un lugar en el que no molestemos y comer y beber lo que necesitemos para reponer fuerzas o también como no, parar en un área de servicio.

Fumar y tirar la colilla por la ventana

Si fumas dentro del coche y tiras la colilla por la venta puede que te pongan también una multa de 200 euros y que además te quiten dos puntos del carnet de conducir. Además en verano es todo un peligro que podría provocar un incendio.

Utilizar el teléfono móvil

El uso de cualquier dispositivo móvil tampoco está permitido mientras se conduce, pero en verano parece que entre que buscamos cómo llegar a la playa por ejemplo o que nos llaman para saber a qué hora llegamos, es más fácil que nos «pillen». Lo mismo ocurre con el GPS o con unos auriculares, no se pueden manipular mientras tenemos las manos al volante. El uso de cualquier dispositivo puede hacer que nos pongan una multa de 200 euros y la retirada de 3 puntos del carnet de conducir.

Estas son las multas de tráfico más habituales en verano. Ahora que ya sabes cuáles y qué riesgos e importes conllevan, será mejor que no las cometas tanto en el caso de que vayas a conducir para irte de vacaciones, como si tomas el coche de forma habitual durante tu verano.