Grupo Tello Alimentación refuerza su compromiso social junto a Cáritas Diocesana de Toledo

Grupo Tello Alimentación ha renovado un año más su colaboración con Cáritas Diocesana de Toledo dentro del programa Empresas con Corazón, consolidando una alianza orientada a apoyar a las personas más vulnerables y a fortalecer la acción social en el entorno local.

La renovación del convenio se ha formalizado en un encuentro celebrado en las instalaciones centrales del grupo en Totanés, con la participación de la secretaria general de Cáritas Diocesana de Toledo, Mónica Moreno, la directora de Marketing de Grupo Tello Alimentación, Inés Tello, y la responsable del programa Empresas con Corazón, Marisa Martínez.

A través de este acuerdo, Grupo Tello realiza donaciones periódicas de productos cárnicos, que se canalizan a través del Centro de Distribución ‘Virgen del Sagrario’ y se destinan a los economatos de la red de Cáritas, comedores sociales y Cáritas Parroquiales, contribuyendo a mejorar la alimentación de numerosas familias.

En el conjunto de 2025, la compañía ha donado 15,7 toneladas de productos a distintas entidades sociales con las que colabora de forma estable, entre ellas Cáritas, como parte de su política de compromiso social.

Durante la firma, Mónica Moreno ha destacado que “gracias a la colaboración con Grupo Tello podemos ofrecer productos de calidad, muy demandados por las personas que acuden a nuestros centros”. Por su parte, Inés Tello ha señalado que “como empresa alimentaria, entendemos que tenemos una responsabilidad directa en apoyar iniciativas que garanticen el acceso a alimentos y refuercen la cohesión social”.

La colaboración con Cáritas se enmarca en el conjunto de iniciativas sociales que Grupo Tello impulsa a lo largo del año, junto a otros proyectos solidarios y de apoyo a colectivos vulnerables, reafirmando su propósito de alimentar de manera responsable y sostenible para mejorar la vida de las personas y del planeta.