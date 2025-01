Giro radical para Ángel Llácer: el motivo por el que ha tenido que decir adiós a su proyecto profesional

Los primeros días de 2025 no han sido un soplo de aire fresco para Àngel Llàcer. Apenas unas semanas después de despedir un turbulento 2024 y de comenzar a retomar su carrera profesional, el reconocido presentador se ha visto obligado a dar un paso atrás en su recuperación. Una decisión que le ha llevado a cancelar de forma indefinida sus compromisos laborales debido a un inesperado retroceso en su estado de salud. Hay que tener en cuenta que tuvo que ausentarse durante los últimos episodios de Tu cara me suena, concurso donde ejerce como jurado. Durante un tiempo canceló toda su agenda porque se dio cuenta de que era la única opción para solucionar sus problemas médicos. Tampoco tuvo otra alternativa, pues se sometió a un proceso que le dejó completamente fuera de juego.

2024 fue muy complicado para Ángel Llàcer. En febrero, durante un viaje a Vietnam, contrajo la bacteria shigella, lo que inicialmente lo llevó a pasar diez días hospitalizado tras su regreso a España. Aunque en un principio logró superar esa crisis, pronto enfrentó un cuadro médico mucho más grave: una fascitis necrotizante que puso su vida en serio peligro. Esta agresiva infección le llevó a pasar 14 días en la UCI de la clínica Dexeus de Barcelona y a ser sometido a cuatro delicadas intervenciones quirúrgicas. Las consecuencias fueron gravísimas, pero gracias a su valentía se han convertido en un triste recuerdo.

Durante ese periodo crítico, los pronósticos médicos eran desalentadores. Los especialistas le advirtieron que su vida estaba en riesgo y que las posibilidades de supervivencia implicaban escenarios extremos, como la amputación de una pierna. En medio de la adversidad, Llàcer incluso llegó a despedirse de sus seres queridos, preparándose mentalmente para lo peor. Sin embargo, su fortaleza y el esfuerzo conjunto del equipo médico lograron lo que parecía imposible: salvar su vida sin recurrir a medidas tan drásticas. El humorista ha reconocido que llegó a despedirse de su familia porque pensaba que no iba a superar el bache.

El proyecto profesional de Ángel Llácer

Tras meses de rehabilitación, que incluyeron aprender nuevamente a caminar y superar las secuelas físicas y emocionales de su experiencia, el inicio de 2025 había traído una renovada esperanza para el artista. Ángel había aceptado una oferta para presentar un nuevo concurso en TV3, ilusionado por retomar su presencia en la pequeña pantalla y dejar atrás el oscuro capítulo de su enfermedad. Ha decidido compartirlo todo para que la gente que esté en una situación simular sepa que todo tiene solución.

El presentador comenzó las grabaciones del programa con entusiasmo, pero pronto las cosas tomaron un giro inesperado. Dos semanas después de haber iniciado este nuevo reto, comenzó a experimentar molestias que lo llevaron a darse cuenta de que algo no estaba bien. A pesar de su esfuerzo por regresar a la normalidad, su cuerpo envió claras señales de que no estaba listo para enfrentar las exigencias de su trabajo en televisión.

Fue en una entrevista con su amigo y también presentador Ricard Ustrell, en el programa Col·lapse, donde Llàcer compartió abiertamente su situación. Con su característico sentido del humor, relató los desafíos que enfrenta actualmente y explicó cómo llegó a la decisión de poner en pausa sus proyectos profesionales. «Empezaba a renquear y no me sentía bien», confesó, refiriéndose a los primeros signos de fatiga y malestar que lo obligaron a detenerse.

Llàcer admite que ignorar estas señales podría haber tenido consecuencias graves para su recuperación. Por ello, decidió priorizar su salud y retomar la baja médica, consciente de que volver antes de estar completamente recuperado podría poner en riesgo los avances logrados hasta el momento. Ha sido una decisión dura, pero necesaria, por eso sabe que ha hecho lo correcto.

Ángel Llácer lucha por recuperar la felicidad

Detener nuevamente su actividad profesional no ha sido fácil, pero Àngel Llàcer está convencido de que es lo correcto. Aunque no hay una fecha estimada para su regreso, el comunicador ha dejado claro que no volverá hasta sentirse plenamente capacitado para enfrentar los desafíos de su carrera. Ha dejado claro que luchará para ser feliz, aunque es consciente de las dificultades que tiene por delante.

«Esto no es un adiós, es un hasta luego», aseguró durante su intervención en Col·lapse. El miembro del jurado de Tu cara me suena está determinado a recuperarse por completo antes de volver a la televisión, una decisión que demuestra su compromiso tanto con su salud como con su público.

A pesar de los obstáculos sigue siendo un ejemplo para todos aquellos que han atravesado situaciones simulares.

Su valentía para enfrentar una situación tan difícil y su transparencia al compartir su experiencia han resonado profundamente entre sus fans. Ahora está centrado en seguir avanzando en su proceso de sanación, confiando en que el tiempo y los cuidados adecuados le permitirán regresar con más fuerza que nunca.

Por el momento se dedicará por completo a su recuperación, dejando a un lado las presiones laborales y confiando en que el futuro le brindará nuevas oportunidades para continuar brillando. Sus seguidores esperan con ansias su regreso. Es cuestión de tiempo que su talento vuelva a abrirle las puertas del mundo del espectáculo.