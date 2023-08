El gesto con el que Jamie Lynn Spears pone en peligro la relación con su hermana, Britney

La separación de Britney Spears sigue dando mucho de qué hablar. Los rumores llevaban un tiempo en circulación y ha sido la propia cantante la que ha dado un golpe en la mesa para contar la verdad. Ha reconocido que las sospechas eran ciertas y que había roto con Sam Asghari después de 14 meses de matrimonio. El noviazgo duró mucho más, han estado juntos un total de ocho años y todo parecía ir bien hasta que Britney se quitó el anillo de casada.

La relación entre la reina del pop americano y su familia ha atravesado situaciones de todo tipo. Con su hermana Jamie Lynn Spears también ha vivido momentos complicados, pero todo parecía ir bien hasta hace muy poco. Jaime ha marcado ‘me gusta’ en una publicación que ha hecho una famosa revista sobre la última ruptura de Britney. ¿Qué quiere decir con esto? De momento solo podemos hacer referencia al último mensaje que ha lanzado la cantante, quien asegura que su familia le ha vuelto a dar la espalda.

La desesperación de Britney Spears

Jamie Lynn Spears escribió un libro de memorias que no le sentó bien a Britney, pues destapó algunos secretos sobre su infancia que la artista no quería que viesen la luz. A todo esto hay que sumar que Jaime Lynn no ayudó a su hermana durante el tiempo en el que su padre tomó las riendas de su tutela. Britney no podía tomar ninguna decisión por sí misma, para todo tenía que pedir permiso. Su fortuna y su trabajo estaba en manos de su progenitor. Y, ¿qué hizo Jamie Lynn Spears? Nada. Ahí empezó todo.

La reina del pop ha escrito en sus redes sociales que la ruptura con Sam le ha afectado, pero tiene miedo a mostrar sus sentimientos. “Me encantaría mostrar cómo me encuentro realmente, mis emociones y mis lágrimas, pero tengo que ocultar mis debilidades sino mi padre mandaría a su ejército de médicos para que me arreglen. Cuando más necesito a los míos, quienes se suponen que te aman incondicionalmente, tengo que ser más fuerte y hacerlo lo mejor que pueda”, ha escrito en Instagram.

Jamie Lynn tiene un gesto extraño

Todo parecía ir bien entre Jamie Lynn Spears y su hermana, de hecho está última le hizo una visita durante la última película que está grabando. Por eso ha extrañado tanto que no haya apoyado públicamente a Britney después de su separación de Sam Asghari. Sin embargo, lo más desconcertante es que haya marcado ‘me gusta’ a una publicación de la revista ‘People’ donde anuncia que la ruptura ha sido por “diferencias irreconciliables”. ¿Está intentando decir Jamie Lynn que se alegra de lo que ha pasado?

La cantante tiene nuevos problemas

El entorno siempre ha dicho que Sam Asghari llegó a la vida de Britney Spears en el momento oportuno. Él es entrenador físico, de hecho se conocieron durante la grabación de un vídeo musical. Britney se puso en sus manos para conseguir una figura perfecta y terminó enamorándose de él. Fuentes cercanas aseguran que Sam siempre se ha preocupado de que la artista coma bien y haga ejercicio. Por eso es tan extraño que a Jamie Lynn Spears le haya ‘gustado’ una publicación relacionada con la ruptura del matrimonio.