Fue el novio más envidiado de España y ahora ha caído en el anonimato: así está ahora la primera pareja de Aitana

En los primeros compases de la fama de Aitana Ocaña, cuando su voz emocionaba a millones desde el plató de Operación Triunfo 2017, hubo un nombre que sonó con fuerza más allá de los focos: Vicente Rodríguez. Era su pareja desde los tiempos de instituto, el joven que ocupaba su corazón antes de que las luces del plató transformaran para siempre su realidad. Durante su estancia en la Academia, Aitana no ocultó sus sentimientos por él, hablaba con frecuencia de su novio, lo incluía en sus confesiones más íntimas ante las cámaras y mostraba un compromiso que parecía inquebrantable. Su relación, aparentemente sólida, se convirtió en un elemento más de la historia emocional que los espectadores seguían semana a semana.

Pero con el paso del tiempo y la intensidad de lo vivido dentro del programa, algo empezó a resquebrajarse. Aitana estrechó lazos con su compañero Luis Cepeda, sobre todo a raíz de su interpretación conjunta del tema No puedo vivir sin ti. Las miradas cómplices y la química evidente sobre el escenario alimentaron las sospechas. Aunque Vicente asistió a algunas galas para apoyarla, su presencia quedó relegada a un segundo plano frente al protagonismo creciente de Cepeda en la vida sentimental de Aitana.

Cuando la edición de Operación Triunfo llegó a su fin, los seguidores de la cantante detectaron una señal inequívoca: Vicente y Aitana dejaron de seguirse en redes sociales. Aquello fue el punto final de una historia que había comenzado en la adolescencia y que no supo sobrevivir a la presión del fenómeno mediático. Poco después, en junio de 2018, la catalana confirmaba su romance con Cepeda, disipando cualquier duda sobre su ruptura anterior.

El merecido anonimato de Vicente

Vicente, por su parte, optó por alejarse del revuelo mediático. El impacto emocional que supuso aquella ruptura lo llevó a buscar nuevos horizontes. En un intento de seguir los pasos de su ex novia, se presentó al casting de Operación Triunfo 2018, pero su candidatura no pasó el corte. Aquella oportunidad, que quizás hubiese supuesto una forma de reivindicar su propio talento, no se materializó.

Lejos de hundirse, el joven tomó una decisión radical: dejar España. Londres fue el destino elegido para reescribir su vida lejos de los ecos de la fama ajena. Allí, según se ha sabido con el tiempo, compaginó sus estudios con trabajos en locales nocturnos, tratando de mantenerse a flote mientras reconstruía su futuro.

Desde su mudanza a Reino Unido, poco se ha sabido con certeza sobre el día a día de Vicente Rodríguez. Quienes han seguido su pista lo describen como alguien discreto, que ha preferido mantener un perfil bajo tras su fallido paso por la televisión y su ruptura con la cantante. Aunque durante un tiempo trabajó en un club nocturno para cubrir sus gastos, su verdadera pasión seguía siendo la música. Algunos medios apuntan a que nunca ha renunciado a esa vocación, y que sigue vinculado a proyectos creativos, aunque desde un plano más modesto y privado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de vins (@vicenterodriguez_)



No ha intentado rentabilizar su historia con Aitana ni ha querido participar en programas para hablar del pasado. Al contrario, cada vez que ha sido preguntado por la artista ha dejado claro que no tiene intención de revivir ese capítulo. En una ocasión, cuando un medio le pidió una reacción sobre su ex, se limitó a decir que no hablaría «de esa», dejando patente que el final entre ellos no fue precisamente amistoso.

La distancia de Aitana con su ex

El contraste entre la trayectoria de Aitana y la de Vicente es abismal. Mientras ella ha pasado de ser una joven promesa a estrella con millones de seguidores y éxitos internacionales, él ha visto cómo su paso por la esfera pública se desvanecía por completo. Lo que en su día fue una relación de adolescentes ahora es apenas un recuerdo borroso para el gran público. Pocos seguidores actuales de la cantante recuerdan siquiera su existencia o saben que fue él quien la acompañó en los primeros compases de su carrera.

El fenómeno Aitana ha ido creciendo de manera imparable. Tras sus romances con Cepeda, el actor Miguel Bernardeau y el cantante Sebastián Yatra, la artista ha ocupado titulares por su talento, sus looks y su vida amorosa. Vicente, mientras tanto, vive ajeno a ese universo, en un contexto completamente diferente, sin presencia en medios ni campañas, centrado en su formación y, en la medida de lo posible, en su pasión artística.

Puede parecer que Vicente ha sido víctima de las circunstancias, pero todo apunta a que él eligió voluntariamente el camino del anonimato. Nunca ha intentado aprovechar su vinculación con Aitana para ganar fama o notoriedad. No ha concedido entrevistas ni ha utilizado redes sociales para lanzar indirectas, como han hecho otros ex de famosos.

Para Vicente Rodríguez, aquel episodio sentimental quedó atrás. Su nombre, que en su día generaba interés entre los seguidores del fenómeno OT, ha desaparecido de los medios. Pero, ¿este adiós es definitivo?