El frío invernal llega a España y será este día: lo confirma Roberto Brasero

Roberto Brasero avisa de la llegada del frío invernal a España, lo confirma un especialista que ha dado con una previsión que dejará al país en shock. El experto meteorólogo de Antena 3, ha lanzado un aviso desde su canal de El tiempo, con unas características que sorprenderán a más de uno. Se avecina un importante cambio tal y como advierten los mapas del tiempo, será mejor que nos preparemos para lo peor durante las próximas horas. Roberto Brasero tiene una previsión que no va a gustar a los amantes del aire libre.

El frío invernal llega a España

Estos días que están por llegar el mal tiempo será los grandes protagonistas que dejan al país en una situación complicada. Las temperaturas van a descender de forma alarmante y en cierta manera tendremos que afrontar una transformación que acabará siendo la que nos empuje directamente hacia una nueva estación.

Brasero ha resumido este episodio como: “Lloverá mañana, pero no mucho, y hará frío, pero no tanto como el que nos pueda parecer con esos cielos nublados que veremos en gran parte de España… y sobre todo no tanto como el frío que tendremos durante el fin de semana.” Los dos frentes que pasarán por nuestro país traerán consecuencias inesperadas.

No serán tan lluviosos como cabría esperar, pero en cierta manera tendremos que estar muy preparados para un cambio de armario rápido. Las temperaturas descenderán y lo harán en cierta manera para traernos un frío que será más propio de un invierno que de un otoño que se está empezando a alejar sin apenas haber hecho acto de presencia.

Confirma Roberto Brasero esta previsión

Desde el canal del tiempo Roberto Brasero no duda en lanzar una previsión que puede resultar histórica. Será mejor que nos preparemos para un marcado descenso de las temperaturas, el frío ha llegado para quedarse y se instalará de forma regular en nuestro país. Los mapas del tiempo así lo han advertido.

Roberto Brasero afirma que: “A estas alturas del año una bajada de diez grados en dos días es de las que se nota y más aún si ese descenso se produce en las temperaturas mínimas, es decir, en las de madrugada. Eso es lo que nos espera por ejemplo en Burgos, donde mañana miércoles amaneceremos con 9º de mínima y el viernes podríamos tener -1º a la misma hora. Una diferencia similar es la que encontraríamos en Guadalajara con 9º mañana y 0º el viernes.”

No será la única capital que se despertará helada, hay más: “Y en otras capitales como León esa diferencia de diez grados se producirá con el sábado, con una bajada desde los 8º de mañana los 2º del jueves, 0º es la mínima prevista para el viernes y -2º la del sábado. Y es, como explicábamos ayer este viernes 1 de diciembre comienza el inverno climatológico y el tiempo desde luego en cuanto a las temperaturas ya va a ser muy invernal.”

Por lo que, las pocas lluvias pueden dejar algunos copos de nieve, pero lo más significativo de este episodio que vamos a vivir durante estos días en España es el frío invernal. El descenso de las temperaturas será una novedad que acabará siendo la que marque un destino que nos empuja a un diciembre que ya apunta maneras. El descenso de las temperaturas puede acabar siendo generalizado.

Tocará esperar para ver como avanza este temporal durante las próximas horas y ver cómo acaba dejando huella en nuestro país de forma significativa. Roberto Brasero ya ha advertido que será de los más intensos hasta la fecha.