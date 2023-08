El frío y las fuertes lluvias no han hecho más que empezar: la AEMET avisa que la próxima semana será peor

Las fuertes lluvias no han hecho más que empezar, según la AEMET la próxima semana puede ser incluso peor que estos días en España. Hemos dejado atrás un verano de esos que no se olvidan con unas temperaturas extremas que nos han acompañado durante estos días. Las cifras no dejan lugar a dudas ante la llegada de unas temperaturas que han cambiado de forma radical en todos los puntos del país. La AEMET ha lanzado un serio aviso de lo que está a punto de llegar.

La AEMET avisa de que la próxima semana será peor ante las fuertes lluvias que no han hecho más que empezar

La próxima semana, en la que comienza el otoño meteorológico, será más fría de lo normal para la época del año en casi todo el país. Habrá un ascenso térmico durante los primeros días, pero podría volver a refrescar de cara al fin de semana (1/2) pic.twitter.com/6j3AuqKW4G — AEMET (@AEMET_Esp) August 27, 2023

Este episodio de lluvias no será un hecho puntual, sino que será la puerta de entrada a un otoño de lo más húmedo. Hemos dejado atrás el verano prácticamente en varios puntos del país con unas lluvias que han provocado un desplome de las temperaturas, lo que llega ahora nada tendrá que ver con lo anterior.

Tal y como dicen los expertos de la AEMET: “La próxima semana, en la que comienza el otoño meteorológico, será más fría de lo normal para la época del año en casi todo el país. Habrá un ascenso térmico durante los primeros días, pero podría volver a refrescar de cara al fin de semana”.

Por lo que, pese a un ligero ascenso térmico, lo que nos espera podría acabar siendo solo una antesala, los últimos coletazos de un verano que se resiste a desaparecer. Los expertos del tiempo han lanzado una alerta para que todos estemos preparados, chaqueta y paraguas en mano. Serán unos días de pleno otoño.

No hay ninguna duda de lo que nos espera: “Será también una semana lluviosa en el extremo norte peninsular. Las precipitaciones se extenderán a otros puntos del norte y este de la Península y a Baleares. Durante los últimos días de la semana, aún con incertidumbre, es posible que llueva en amplias zonas del país.”

Las lluvias son una realidad en unos días en los que parecerá que el tiempo se modifica para dar lugar a un otoño que nada tendrá que ver con el verano. El frío parece que se adelanta en estos días de septiembre en los que las temperaturas se desplomaran por momentos. Tocará cambiar el armario antes de tiempo si las previsiones se cumplen.