El famoso español que estaba en todas las televisiones y acabó en la indigencia: así está ahora

En OKDIARIO ya hemos hablado de muchos famosos que no tuvieron más remedio que dar un paso atrás. Trabajar en los medios de comunicación es una tarea relativamente sencilla, lo complicado es adaptarse a las necesidades de la audiencia y conseguir que el público no se olvide de ti. Es una lección que ha aprendido el protagonista de nuestra noticia después de pasar los últimos años lejos de la pequeña pantalla. Estamos hablando de Paco Porras, el famoso vidente que tuvo una supuesta relación con la cantante Tamara. Hace unas semanas que su nombre empezó a generar interés porque Netflix ha emitido una serie basada en la trayectoria de la polémica artista.

Los Javis han firmado Superstar, una ficción que narra los aspectos más desconocidos del Tamarismo, el fenómeno que conquistó a toda una generación. Paco Porras tuvo mucha repercusión durante la primera década del año 2000. Se sentó en una infinidad de platós de televisión dando detalles sobre su historia con Tamara, quien posteriormente cambió de nombre y pasó a llamarse Ambar o Yurena.

Paco Porras tenía los ingredientes perfectos para triunfar en televisión, aunque la audiencia es muy inteligente y enseguida empezó a notar que había cosas que no terminaban de cuadrar. Las últimas entrevistas que ha concedido han estado marcadas por la tragedia. El ex tertuliano de Mediaset reconoce que ha atravesado una etapa muy complicada. El éxito desapareció de su vida para abrir las puertas a una serie de problemas que le obligaron a tocar fondo.

Las últimas apariciones de Paco Porras

Las últimas apariciones de Paco Porras han sido un torbellino de contradicciones, confesiones amargas y momentos de vulnerabilidad que contrastan con el personaje excéntrico que el público recordaba de otras épocas. Tras años cargando contra Mediaset, tuvo que tragarse sus propias palabras y volver a sentarse en uno de sus platós, concretamente Sálvame Deluxe. Aquel regreso no fue triunfal, sino todo lo contrario: fue el retrato de un hombre hundido, sin recursos, con problemas de salud y completamente solo. «Me he quedado solo y paralítico», llegó a decir entre lágrimas, dejando a la audiencia atónita con una declaración que destilaba desesperación y resentimiento a partes iguales.

Durante aquella entrevista, Paco volvió a señalar con el dedo a Javier Cárdenas, acusándolo de ser el causante indirecto de su estado físico. Según su relato, una supuesta broma de mal gusto le habría provocado la caída que le dejó un año en silla de ruedas. La gravedad de sus palabras hizo que se reabriera una vieja herida entre colaboradores del pasado, ya que ambos coincidieron en el universo televisivo de Crónicas Marcianas.

A todo lo anterior se sumaba el dolor por la muerte de su madre, una pérdida que confesó no haber superado nunca. Su voz temblaba al contar que su enfermedad coincidió con los últimos días de ella, y que no pudo despedirse como hubiera querido. Una imagen muy distinta a la del personaje histriónico que muchos recordaban por sus predicciones y escenas absurdas frente a las cámaras.

Uno de los momentos más surrealistas de aquella noche fue cuando Paco desveló que tenía un hijo de dos años al que no podía ver, según él, por culpa de la familia materna. La historia fue recibida con incredulidad por parte de los colaboradores, especialmente cuando relató que la abuela del pequeño le impedía el contacto alegando motivos absurdos. «No me dejan verlo porque la abuela del niño parecía un hombre, tenía un bigote muy grande», dijo. La declaración dejó al plató en silencio, sin saber muy bien si reír o empatizar con un hombre que parecía estar pidiendo ayuda más que buscando protagonismo. No podemos olvidar que Paco ideó un montaje hace dos décadas, asegurando que había dejado embarazada a la cantante Yurena y que iban a pasar por el altar para formalizar su relación.

Una vida marcada por el drama

En julio de 2020, el nombre de Paco Porras volvió a generar interés, pero esta vez por motivos preocupantes. Fue ingresado de urgencia tras sufrir un infarto de miocardio, y la noticia dejó claro que su situación personal y de salud era más seria de lo que muchos creían.

Lejos de las luces y los platós, su vida se había convertido en una sucesión de infortunios, tal como reveló su amigo Tony Genil. Según él, Paco no había tenido una existencia fácil: problemas económicos, enfermedades, soledad y una continua lucha por encontrar un espacio en un mundo que un día lo encumbró y al siguiente lo olvidó. Su historia, más allá de las excentricidades, es la de una figura mediática que pagó un alto precio por haber vivido bajo el foco de una manera equivocada. No lo ha tenido fácil, pero ahora Netflix le ha dado una oportunidad para demostrar que ha aprendido de sus errores.