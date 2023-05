El famosísimo actor que ha pasado de actuar en las mejores series a ser padrastro de Miley Cyrus

Todas las estrellas esconden grandes secretos, pero el caso de Miley Cyrus es diferente porque su vida está muy expuesta desde que solo era una niña. Sus padres tenían problemas y ella era uno de los rostros más populares de Hollywood, así que terminaron convirtiéndose en noticia. El matrimonio no ha podido salvar la relación, pero ha salido publicado que siguen en contacto. La madre de Miley ha encontrado de nuevo el amor. Conoce cómo funcionan los medios de comunicación, así que ha sido ella misma la que ha publicado la noticia en sus redes para que no se siga especulando.

Tish, madre de la cantante, ha compartido una foto en sus redes al lado de su nuevo amor. La sorpresa es máxima porque este hombre es un actor muy conocido. Antes desvelar su identidad debemos tener en cuenta un detalle. La familia Cyrus tiene mucha repercusión en Estados Unidos, de hecho su fama ha cruzado fronteras. ¿Todo es gracias a Miley? Posiblemente, aunque también es cierto que todos han contribuido, en mayor o menor medida, a convertirse en grandes personajes.

La identidad del padrastro de Miley

Tish ha empezado una nueva relación sentimental siete meses después de iniciar los trámites para divorciarse de su marido. La madre de Miley Cyrus es conocida por ser familiar de la estrella, aunque también tiene su propia carrera. Es productora musical y mánager de artistas. Tiene 55 años y está en uno de los mejores momentos de su vida, por eso tiene ganas de volver a enamorarse. ¿Quién es el afortunado? Dominic Purcell, el actor que daba vida al personaje de Lincoln Burrows en ‘Prison Break’. De un momento a otro se han convertido en la pareja de moda.

Los padres de Miley han luchado mucho para salvar el matrimonio, pero no lo han conseguido. Tish ha estado 30 años casada con Billy Ray Cyrus, padre de sus cinco hijos. Billy también es una gran estrella, así que sus pasos están muy vigilados. Ha salido publicado que él no se ha quedado atrás. Se ha enamorado de nuevo y ha reconocido que a sus 61 años tiene más ilusión que nunca. Es cierto que se lleva bien con su exmujer, pero todo el mundo sabe que la separación ha sido bastante dolorosa.

La familia Cyrus no deja de crecer

Tish no ha sido la única que ha recompuesto su vida sentimental, Billy Ray está tan enamorado que quiere pasar por el altar. Está saliendo con una artista australiana que se hace llamar Firerose, pero nombre real es Elizabeth Maniscalco. El padre de Miley Cyrus no estaba cómodo en su matrimonio, aunque aguantó mucho para no desestabilizar a sus hijos. Todos tienen grandes dotes artísticas y son muy sensibles. “Hacía mucho tiempo que Billy no era tan feliz y se lo debe todo a Firerose”, comenta uno de sus amigos.

Miley Cyrus no ha puesto impedimentos

¿Cómo se han tomado los hijos de Tish y Billy Ray lo que está pasando? Ha salido publicado que nunca han puesto ningún impedimento porque su único objetivo es que sus padres sean felices, juntos o separados. Quizá se lo haya tomado peor Miley. Recordemos que con su padre la relación es tensa. La prensa americana sigue pendiente de todas las reacciones y pronto conoceremos más detalles sobre esta historia.