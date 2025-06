Todo sobre Bill Murray: su edad, su carrera, cuántos hijos tiene y por qué tiene cicatrices en la cara

Bill Murray representa una figura única en el mundo del cine, un actor que ha sabido moverse con naturalidad entre la comedia y el drama, convirtiéndose en un referente generacional. Su trayectoria abarca desde las humorísticas noches de Saturday Night Live hasta papeles inolvidables en películas emblemáticas. Tal y como informamos en OKDIARIO, hoy se sienta en El Hormiguero y nosotros hacemos un repaso sobre su vida.

¿Cuántos años tiene Bill Murray?

Nacido el 21 de septiembre de 1950, Bill Murray tiene 74 años. Su energía y frescura interpretativa desafían su edad, pues continúa aportando personalidad a cada nuevo proyecto en los que participa. Mantiene un ritmo profesional activo: entre apariciones en grandes producciones y roles secundarios, su presencia permanece constante e influyente en la industria cinematográfica.

En estos años recientes ha alternado trabajos en géneros variados, desde comedia dramática hasta proyectos independientes. Ha demostrado además interés por la televisión de calidad y colaboraciones con figuras creativas actuales, lo que subraya su capacidad de adaptación y su espíritu inquieto. Su trayectoria demuestra que, a los 74 años, un actor puede reinventarse y seguir siendo relevante.

Las mejores películas de Bill Murray

Entre sus títulos más destacados se encuentran grandes clásicos que han marcado la historia del cine. Comenzando con Caddyshack y Stripes, Murray demostró su talento para la comedia física. Luego llegó la consagración con Ghostbusters, cinta que lo lanzó al estrellato internacional gracias a su humor carismático.

En 1993 protagonizó Groundhog Day, una comedia filosófica que le ha valido reconocimiento continuado, considerada por críticos como una de las mejores películas de su generación. Con Wes Anderson filmó títulos emblemáticos como Rushmore, The Royal Tenenbaums, Moonrise Kingdom y The Life Aquatic with Steve Zissou, donde mostró su capacidad para combinar ironía con profundidad. En 2003, Lost in Translation le otorgó una nominación al Oscar, reconociendo su capacidad para encarnar personajes introspectivos y sensibles.

En los últimos años ha brillado con títulos como St. Vincent, donde volvió a impresionar con su mezcla de ternura y mala leche, y On the Rocks , consolidando su faceta para el drama suave. Además apareció en la saga Ghostbusters: Afterlife y se unió al universo Marvel interpretando a Lord Krylar en Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Su filmografía es un continuo ir y venir entre éxitos de taquilla, títulos independientes y colaboraciones creativas de prestigio.

¿Cuántos hijos tiene el actor?

Bill Murray es padre de seis hijos, nacidos de su matrimonio con la productora Jennifer Butler, con quien se casó en 1981. Esta larga etapa conyugal le dio una vida familiar numerosa y activa mientras desarrollaba su carrera cinematográfica. A pesar de su naturaleza discreta, sus hijos crecieron en un entorno donde la profesionalidad del padre se fusionaba con la cotidianidad de una familia unida.

Tras el divorcio en 1996, Murray mantuvo una relación fluida con sus descendientes y continuó presente en sus vidas, incluyendo eventos públicos y privados. Su faceta de padre ha sido descrita como responsable y dedicado, un contraste con la imagen a veces dista del actor excéntrico. Muchos de sus hijos han optado por mantenerse fuera del foco mediático, aunque ocasionalmente han aparecido apoyando a su padre en premieres o eventos culturales.

¿Por qué tiene cicatrices en la cara Bill Murray?

La apariencia de Bill Murray deriva en parte de antiguos brotes de acné durante su adolescencia, un rasgo facial que se ha mantenido con los años y aporta carácter a su imagen. Estas marcas han sido parte de su rostro icónico, un distintivo que no ha buscado ocultar.

Más llamativo aún es el relato sobre las cicatrices en la mano izquierda: durante el rodaje de Groundhog Day, un día, el animal encargado de interpretar al groundhog lo mordió, dejando un bulto notable. En una ocasión posterior fue mordido de nuevo, provocando una segunda marca visible, que aún conserva como anécdota legendaria de su carrera. Estas historias han sido expuestas por el propio actor durante entrevistas y se han convertido en leyenda para los aficionados.

En ocasiones también se menciona que Murray ha acumulado pequeñas heridas en su rostro por actividades cotidianas o accidentes menores, aunque no hay confirmación de grandes incidentes traumáticos además de los mencionados. Su rostro refleja la mezcla de vivencias personales y profesionales que forman parte de su aura de personaje auténtico.

Con todo esto, podemos decir que la vida de Bill Murray es una trama rica en matices: sus 74 años le han dado la experiencia para asumir papeles muy diversos, desde comedia costumbrista hasta drama emocional. Su numerosa familia, los seis hijos, refleja su compromiso fuera de los focos, mientras mantiene su reputación como intérprete brillante. Y esos rasgos faciales, marcados por un acné adolescente y un inusual incidente en un rodaje, forman parte de su leyenda personal.